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Поврежденный «Союз» допустили к продолжению полета
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Поврежденный «Союз» допустили к продолжению полета
Общество, 18:09
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Поврежденный «Союз» допустили к продолжению полета

Совет главных конструкторов по российскому сегменту МКС допустил корабль «Союз МС-09», в котором обнаружили отверстие, к продолжению полета. Об этом сообщается на сайте РКК «Энергия».

«Нарушение герметичности станции устранено, штатное давление восстановлено, ТПК «Союз МС-09» допущен к продолжению полета в составе РС МКС и выполнению функции корабля-спасателя», — приводятся в сообщении слова генерального конструктора по летной эксплуатации, испытаниям ракетно-космических комплексов и систем корпорации Владимира Соловьева.

Совет также одобрил возвращение 4 октября на Землю космонавтов Олега Артемьева, Ричарда Арнольда и Эндрю Фойстела.

Командир МКС отверг причастность астронавтов NASA к дырке в «Союзе»
Технологии и медиа

30 августа на корабле «Союз МС-09», пристыкованном к МКС, обнаружили утечку воздуха из-за микротрещины. Впоследствии ее ликвидировали, поставив заплатку из эпоксидной смолы. Газета «Коммерсантъ» сообщала, что отверстие в корабле могли намеренно просверлить американские астронавты. Однако эксперты и космонавты усомнились в этой версии причин происшествия. Командир МКС Фойстел также отвергал причастность астронавтов NASA к появлению дырки в корабле.

Председатель комиссии «Роскосмоса» Николай Севастьянов рассказал, что 15 ноября российские космонавты планируют выйти в открытый космос, чтобы найти причины появления отверстия в «Союзе МС-09».

Теги: «Союз МС» , повреждение
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