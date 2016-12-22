Песков назвал «добрыми новостями» соглашения между Пхеньяном и Сеулом

Россия приветствует последние договоренности между КНДР и Южной Кореей, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова и ликвидации опасности войны между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Это хорошие добрые новости, безусловно мы поддерживаем такие действенные и эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы», — сказал Песков.

Он добавил, что в Кремле поддерживают позицию сторон по дальнейшему политическому урегулированию.

На третьем за год межкорейском саммите лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали заявление о полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также всеобъемлющее военное соглашение. Последнее подразумевает прекращение всех враждебных действий.

Также Пхеньян и Сеул подадут совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года и пообещали отправить объединенную команду на Игры-2020.

Предыдущий саммит произошел в апреле. На нем главы двух Корей заявили о намерении заключить мирный договор и добиться денуклеаризации Корейского полуострова.