ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 67,58 66,56 EUR Нал. 79,02 77,87 USD Бирж. 67,00 -0,37 EUR Бирж. 78,28 -0,30 USD ЦБ. 67,01 -0,74 EUR ЦБ. 78,36 -0,81 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6329,50 +73,20 IMOEX 2405,39 +0,12% RTSI 1130,79 +0,69% Brent 78,88 +0,10% DJIA 26246,96 +0,71% Nasdaq 7956,11 +0,76%
Песков назвал «добрыми новостями» соглашения между Пхеньяном и Сеулом
Лента новостей
В «Локомотиве» разгром от «Галатасарая» назвали лучшим матчем сезона 13:57, Спорт Памфилова расплакалась на словах о ситуации с выборами в Приморье 13:52, Политика Кремль назвал абсурдными сообщения о новом отравлении в Солсбери 13:40, Политика Собянин назначил Ракову на место решившего уйти Печатникова 13:37, Политика От Болгарии до США: где россияне покупали недвижимость этим летом 13:30, Недвижимость Глава Danske Bank подал в отставку после скандала с отмыванием денег 13:30, Бизнес Как в России выращивают быков элитной породы блэк ангус 13:29, РБК и Мираторг Криптовалюта в кармане: зачем нужны смартфоны на блокчейне 13:26, Крипто В Думе предложили гарантировать студентам третью отсрочку в магистратуре 13:15, Общество МКБ сообщил о сбое в работе интернет-банка 13:14, Финансы Правильная мотивация: как шахматы помогают в достижении целей 13:13, Партнерский материал Песков назвал «добрыми новостями» соглашения между Пхеньяном и Сеулом 13:02, Политика Минфин заложил в проект бюджета рост дивидендов Сбербанка в 1,5 раза 12:58, Финансы Трезубец и женщина-гонщик: что повлияло на настоящее и будущее Maserati 12:52, РБК и Maserati Андрей Ищенко — РБК: «ЦИК и власть проиграли» 12:46, Политика Указ о прекращении Договора о дружбе Украины с Россией вступил в силу 12:45, Политика Отмена выборов в Приморье. Главное 12:40, Политика Кудрин сравнил торговую войну США с Китаем и санкции против России 12:30, Общество Кремль прокомментировал предложение отменить итоги выборов в Приморье 12:30, Политика Правительство предложило довести МРОТ до 11 280 руб. 12:29, Экономика Никакой воды: передовые системы пожаротушения защитят и людей, и бизнес 12:22, Партнерский материал Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах 12:21, Политика Более 100 человек задержали по делу о нелегальных казино в Москве 12:17, Общество Голикова назвала объем социальных расходов бюджета на 2019 год 12:14, Экономика РЕН ТВ опубликовал список погибших при крушении российского Ил-20 в Сирии 12:11, Общество Кандидат от КПРФ выступил против отмены результатов выборов в Приморье 12:05, Политика
Песков назвал «добрыми новостями» соглашения между Пхеньяном и Сеулом
Политика, 13:02
0
Песков назвал «добрыми новостями» соглашения между Пхеньяном и Сеулом

Россия приветствует последние договоренности между КНДР и Южной Кореей, касающиеся денуклеаризации Корейского полуострова и ликвидации опасности войны между двумя странами. Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, сообщает корреспондент РБК.

«Это хорошие добрые новости, безусловно мы поддерживаем такие действенные и эффективные шаги на пути урегулирования корейской проблемы», — сказал Песков.

Лидеры двух Корей договорились о «конкретных шагах» по денуклеаризации
Политика

Он добавил, что в Кремле поддерживают позицию сторон по дальнейшему политическому урегулированию.

На третьем за год межкорейском саммите лидер КНДР Ким Чен Ын и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин подписали заявление о полной денуклеаризации Корейского полуострова, а также всеобъемлющее военное соглашение. Последнее подразумевает прекращение всех враждебных действий.

Также Пхеньян и Сеул подадут совместную заявку на проведение летней Олимпиады 2032 года и пообещали отправить объединенную команду на Игры-2020.

Встреча лидеров Южной и Северной Кореи в деревне Пханмунджом. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Предыдущий саммит произошел в апреле. На нем главы двух Корей заявили о намерении заключить мирный договор и добиться денуклеаризации Корейского полуострова.

Теги: Дмитрий Песков , КНДР , Южная Корея , Ким Чен Ын , Мун Чжэ Ин
Главное
Тарасенко за полчаса несколько раз поменял решение об участии в выборах Политика
Материалы по теме
КНДР и Южная Корея подписали всеобъемлющее военное соглашение Политика
КНДР и Южная Корея решили вместе подать заявку на Олимпиаду-2032 Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter