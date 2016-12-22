Лидеры двух Корей договорились о «конкретных шагах» по денуклеаризации

По итогам второго дня саммита Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин подписали совместное заявление. «Безъядерная Корея» уже близка, сказал южнокорейский лидер. Ким Чен Ын заявил о приближении «эпохи мира и процветания»

Мун Чжэ Ин (слева) и Ким Чен Ын (справа) (Фото: AP )

Второй день саммита лидера КНДР Ким Чен Ына и президента Южной Кореи Мун Чжэ Ина завершился подписанием совместного заявления. Церемония подписания транслировалась в прямом эфире, сообщает южнокорейское агентство Yonhap.

Детали соглашения, подписанного лидерами, пока не разглашаются. Однако о некоторых итогах переговоров на высшем уровне лидеры Корей рассказали на совместной пресс-конференции.

Как заявил Мун Чжэ Ин, обе Кореи впервые согласовали «конкретные шаги» по денуклеаризации Корейского полуострова. По его словам, «безъядерная Корея» уже близка. Кроме того, отметил южнокорейский лидер, Пхеньян и Сеул договорились устранить все источники конфликта на полуострове.

Его северокорейский коллега, выступая на пресс-конференции, заявил, что заявление, подписанное на саммите, приближает «эпоху мира и процветания». По его словам, Пхеньян и Сеул согласились освободить Корейский полуостров от ядерного оружия. Кроме того, лидер КНДР заявил о намерении посетить Сеул до конца этого года. Это будет первый визит северокорейского лидера в столицу Южной Кореи.

Чуть ранее в среду главы министерств обороны обеих стран подписали всеобъемлющее военное соглашение, добавляет Yonhap. Документ направлен на снижение напряженности на полуострове и предотвращение случайных столкновений. Как отмечает агентство, подписание данного соглашения является частью усилий двух Корей по соблюдению договоренностей, достигнутых на двух апрельских саммитах, с целью остановить «все враждебные действия» против друг друга и «практически ликвидировать опасность возникновения войны».

Саммит лидеров двух Корей проходит в Пхеньяне с 18 по 20 сентября.