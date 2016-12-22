КНДР и Южная Корея подписали всеобъемлющее военное соглашение

Главы оборонных ведомств КНДР и Южной Кореи Но Гван Чхоль и Сон Ён Му во время саммита руководителей двух республик, который проходит в Пхеньяне, подписали всеобъемлющее соглашение в военной сфере. Об этом сообщает Yonhap.

Документ направлен на снижение напряженности между двумя странами и предотвращение случайных столкновений. Соглашение является частью усилий по обеспечению соглашения прошедшего саммита, цель которого — остановить «все враждебные действия» друг против друга и «ликвидировать опасность войны». Конкретные детали документа пока неизвестны.

Лидеры КНДР и Южной Кореи Ким Чен Ын и Мун Чжэ Ин провели встречу тет-а-тет в государственной резиденции «Пэкхвавон». Встреча на высшем уровне, которая проходит с 18 по 20 сентября, — это пятый в истории и третий в текущем году межкорейский саммит.​ По итогам встречи лидеры двух Корей подписали совместное заявление, реализация мер которого позволит приблизить «эпоху мира и процветания». Южнокорейский лидер подчеркнул, что решение проблемы денуклеаризации Корейского полуострова уже близко.