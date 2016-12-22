КНДР и Южная Корея решили вместе подать заявку на Олимпиаду-2032

Президент Южной Кореи Мун Чдэ Ин и лидер КНДР Ким Чен Ын договорились подать совместную заявку на проведение Олимпийских игр в 2032 году, говорится в их совместном заявлении по итогам переговоров в Пхеньяне, передает Yonhap.

Стороны также пообещали отправить на Олимпийские игры в 2020 году совместную команду спортсменов.

Саммит в Пхеньяне стал третей встречей президента Южной Кореи и главы КНДР. Мун Чжэ Ин и Ким Чен Ын подписали совместное заявление, включающее в себя военное соглашение, подразумевающее закрытие ядерного реактора в Йонбене и ракетного полигона «Тончхан». Кроме того, стороны договорились восстановить железнодорожное сообщение между странами.

Президент Южной Кореи по итогам переговоров заявил, что впервые удалось сделать «конкретные шаги» для денуклеаризации Корейского полуострова, а глава КНДР пообещал приехать в Сеул с официальным визитом.

На церемониях открытия и закрытия зимней Олимпиады в южнокорейском Пхёнчхане спортсмены из Южной Кореи и КНДР шли вместе во время парада стран-участниц. Кроме того, в женском хоккейном турнире принимала участие объединенная команда. Летние Олимпийские игры в 2020 году примет Япония.