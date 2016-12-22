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Кудрин сравнил торговую войну США с Китаем и санкции против России
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Кудрин сравнил торговую войну США с Китаем и санкции против России
Общество, 12:30
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Кудрин сравнил торговую войну США с Китаем и санкции против России

Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин на своей странице в Facebook сравнил тарифную войну США против Китая и санкции против России.

«Тарифную войну против Китая сравнивают с санкционной против России. Но торговые меры против Китая легко обратимы — Трампу достаточно отменить несколько своих указов», — написал Кудрин, заметив, что избавиться от антироссийских санкций будет гораздо сложней, потому что их ​инициировал конгресс.

Кудрин добавил, что торговая война США и Китая не сильно ударит по объемам мировой торговли и экономике Китая. «Действия Трампа расшатывают систему ВТО и создают неопределенность и недоверие инвесторов. На горизонте 10–15 лет экономика США потеряет», — отметил он.​

Трамп объявил о введении новых торговых пошлин против Китая на $200 млрд
Экономика

15 июня Трамп объявил о предстоящем введении 25-процентной пошлины на импорт из Китая товаров, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд. Эти пошлины начали действовать с 6 июля. В тот же день Китай ввел ответные меры в размере 25% на американские товары на общую сумму $34 млрд.

23 августа обе страны заявили об очередном повышении ввозных пошлин на отдельные группы товаров общим объемом $16 млрд до 25%.

18 сентября Трамп объявил о вводе новых пошлин до 10% на китайские товары на сумму $200 млрд. Они вступят в силу 24 сентября. В ответ Китай решил ввести с 24 сентября таможенных пошлин в 5% и 10% на товары из США на общую сумму $60 млрд.

Очередная часть санкций США против России вступила в силу 27 августа. Ограничения были наложены из-за обвинений в применении химического оружия в британском Солсбери против бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии.

Теги: Алекей Кудрин , Китай , торговая война , Санкции
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