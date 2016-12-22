​Китай ввел ответные пошлины в 25% на американские товары

Пошлины в размере 25% начали действовать с 6 июля и коснулись товаров из США на общую сумму $34 млрд

Фото: Thomas Peter / Reuters

В силу вступили ответные ввозные пошлины Китай на товары из США, сообщает Reuters. Речь идет о пошлине в размере 25% на американские товары на общую сумму $34 млрд.

Это стало контрмерой на решение Вашингтона ввести 25%-ную пошлину на импорт товаров из Китая, общая стоимость которых оценивается в $50 млрд. Эти пошлины стали действовать в пятницу, 6 июля. О введении пошлин президент США Дональд Трамп объявил в середине июня, объяснив решение «нечестными методы торговли» со стороны Китая и воровством интеллектуальной собственности и технологий США.

Ответные китайские пошлины вступили в силу также в пятницу, 6 июля, в 12:01 (07:01 по московскому времени).

Ранее комиссия по тарифам Госсовета КНР заявила, что всего пошлины, которые Пекин введет в ответ на действия Вашингтона, коснутся американских товаров на общую сумму $50 млрд. В общем списке товаров 659 пунктов, сегодняшние меры коснутся 545 из них. Когда будут введены пошлины на оставшиеся позиции, Китай пока не озвучивал.

В списке товаров есть в том числе сельхозтовары, автомобили, медоборудование и морепродукты из США.

Материал дополняется.