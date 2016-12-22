В торговой войне США и Китая прошел новый раунд повышения пошлин

В четверг, 23 августа, начался новый виток торговой войны между США и Китаем: обе страны объявили об очередном повышении ввозных пошлин на отдельные группы товаров до 25%. Пекин, кроме того, пообещал начать процесс в ВТО

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В Соединенных Штатах вступили в действие новые пошлины против китайских товаров, Пекин объявил об аналогичном ответном шаге в отношении американских товаров, сообщает Reuters.

C 23 августа товары из Китая, входящие в новый список из 279 позиций на сумму $16 млрд, стали при ввозе в США облагаться пошлиной в 25%.

Министерство коммерции Китая в ответ заявило, что Пекин заявляет решительный протест и вынужден пойти на аналогичные меры. С 12:00 по местному времени (07:00 мск) в стране введены ответные пошлины на ряд американских товаров. Их параметры зеркально соответствуют действиям американцев: 25-процентный тариф на продукцию общим объемом $16 млрд.

Кроме того, Китай пообещал обратиться во Всемирную торговую организацию с жалобой на действия США. «В то же время, чтобы гарантировать свободную торговлю и многосторонние системы, а также защитить свои законные интересы, Китай подаст иск в отношении этих тарифных мер в рамках механизма разрешения споров ВТО», — говорится в заявлении министерства.

Взаимное повышение пошлин прошло на фоне переговоров, которые делегация Минкоммерции Китая проводит в Вашингтоне.

США опубликовали список китайских товаров, подпадающих под новые пошлины, 8 августа. Среди 279 позиций в нем оказались двигатели для тракторов, детали для железных дорог, трамваев и поездов, алюминиевые кабели, а также ряд других товаров.

Введенные 23 августа пошлины стали второй волной повышения тарифов на товары из Китая на общую сумму $50 млрд. Первая часть пошлин на товары стоимостью $34 млрд была введена в действие 6 июля. Китай ответил зеркальными мерами.

Дональд Трамп неоднократно обвинял Пекин в нечестной торговле, по его словам рынок США являлся одним из самых незащищенных в мире. Кроме того, американцы обвиняют китайских производителей в нарушении прав интеллектуальной собственности и незаконном присвоении технологий.