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Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем
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Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем
Экономика, 18 сен, 23:19
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Долгосрочный ущерб: кто пострадает от торговой войны между США и Китаем
После введения Соединенными Штатами пошлин на $200 млрд китайского импорта Пекин принял ответные меры. Теперь США собираются обложить пошлинами весь импорт из КНР. Пострадать от торговой войны могут Россия и весь азиатский регион
Фото: Andy Wong / AP

Президент США Дональд Трамп 18 сентября объявил о введении 10-процентных импортных пошлин на китайские товары стоимостью около $200 млрд. Пошлины вводятся с 24 сентября, впоследствии — с января 2019 года — их размер планируется увеличить до 25%. Среди подпавших под пошлины товаров — цифровые камеры, электролампы, одежда, бейсбольные перчатки, рюкзаки, рыба, покрышки, мебель, матрасы и др. С учетом уже действующих ограничений под 25-процентными пошлинами окажется китайский экспорт в США на $250 млрд.

Но США могут на этом не остановиться — Трамп пообещал, что в случае ответных шагов со стороны КНР Вашингтон незамедлительно введет пошлины еще примерно на $267 млрд импортируемых в США китайских товаров, в результате чего ограничения охватят весь китайский импорт. В 2017 году оборот американо-китайской торговли товарами составил $635 млрд, или 3,7% мировой торговли объемом $17,2 трлн.

В ответ Минфин КНР уже заявил, что с 24 сентября одновременно с американскими введет пошлины на американский импорт объемом $60 млрд, которые охватят 5207 товарных позиций, в том числе небольшие самолеты, компьютеры, текстиль, химическую продукцию, мясо, пшено, вино и СПГ. В отношении 3571 позиции пошлины составят 10%, в отношении остальных — 5%. Одновременно КНР подала жалобу на действия США во Всемирную торговую организацию (ВТО), следует из заявления Минкоммерции Китая.

Минус к росту ВВП

Обострение торговой конфронтации несет риски и без того замедляющейся китайской экономике, а через нее — другим странам Азии и развивающимся рынкам, предупреждают экономисты Bloomberg под руководством Тома Орлика.

В 2017 году экономика КНР выросла на 6,9%, в этом году ее рост замедлится до 6,6%, прогнозировал Международный валютный фонд (МВФ) в апреле, еще до обострения торговой войны с США. Сентябрьские пошлины могут замедлить рост китайского ВВП на 0,5 процентного пункта, а январские — в общей сложности на 0,9 п.п., предсказывают эксперты Bloomberg. Если же пошлины будут введены на весь китайский экспорт в США, то рост экономики КНР может снизиться на 1,5 п.п., следует из их прогноза.

В Китае негативное влияние американских пошлин на ВВП страны оценивают скромнее. Рост ВВП замедлится примерно на 0,7 п.п., если Вашингтон введет пошлины на весь китайский экспорт в США, оценил заместитель председателя Комиссии по регулированию рынка ценных бумаг Китая Фан Синьхай. Экономика КНР стабильна, и торговая политика США не окажет давления на Китай, отметил он.

Председатель Европейской торговой палаты в Китае Мэтс Харборн считает, что Пекину «следует подняться над принципом симметричных ответов» в этой торговой войне с США, потому что «усугубление конфронтации грозит сорвать программы китайских экономических реформ, в результате чего главным проигравшим станет именно Китай».

Ущерб для США от последнего раунда обострения торговой войны пока не подсчитан. Если бы США остановили повышение пошлин на отметке 10%, ущерб американской экономике составил бы 0,66 п.п. в 2019 году, прогнозировали экономисты Bloomberg ранее. В 2017 году ВВП США увеличился на 2,3%, в 2018-м МВФ прогнозировал рост на 2,9%.

Удар по Азии

Экономисты Bloomberg рассматривают два сценария влияния торговой войны на экономики региона (см. график): первый предполагает сокращение на 10% импорта в Китай товаров, используемых для производства продукции на экспорт, а второй — падение на 10% всего китайского импорта.

Реализация первого сценария больнее всего ударит по небольшим азиатским экономикам, экспортирующим в Китай комплектующие, таким как Тайвань, Малайзия и Гонконг. В результате их ВВП потеряет 1,9 п.п., 1,3 п.п. и 0,9 п.п. соответственно. На их фоне более крупные экономики — Индонезия и Индия, обладающие менее развитыми технологиями производства, — пострадают в меньшей степени.

Если же Китай сократит на 10% весь свой импорт, то пострадавших стран будет больше и их ущерб будет более значительным. Тайвань, Малайзия и Гонконг потеряют уже по 3 п.п., 2,1 п.п. и 1,8 п.п. ВВП соответственно. ВВП Японии, второй по величине экономики региона, потеряет 0,4 п.п. при прогнозе роста ее экономики в 1,25% в 2018 и 2019 годах.

Последствия для государств из других регионов, в том числе для России (примерно минус 0,25 п.п. ВВП), в целом будут более умеренными. Хотя Россия, так же как Германия, ЮАР, Перу, Саудовская Аравия и Чили, больше, чем другие страны, зависит от спроса на экспортируемую продукцию со стороны Китая.

В рейтинге крупнейших экономик Bloomberg, ранжированных по степени уязвимости к ключевым рискам торговой войны, таким как снижение цен на нефть, повышение ставок в США и деформация торговых потоков, ЮАР и Таиланд находятся вверху списка, а Россия и Бразилия относятся к самым устойчивым.

Затяжной сценарий

Развитие событий в торговой войне между США и Китаем указывает на то, что конфронтация будет носить затяжной характер, считает экономист Bloomberg Чен Шу. На это указывает формат последнего пакета американских ограничений, полагает она: «Чем больше эскалация, тем меньше шансов на скорое урегулирование. Чем больше США будут давить, тем меньше Китай будет склонен договариваться».

Не ясно, какие предложения Китай сможет сделать США, чтобы они устроили Вашингтон. Если Белый дом будет неверно истолковывать позицию Китая, конфронтация пойдет по нарастающей, оказывая негативное влияние на рост ВВП, считает экономист.

Пессимистично на скорое урегулирование торгового конфликта смотрит и основатель Alibaba Group Джек Ма. В ходе конференции для инвесторов он заявил, что торговая война между США и Китаем может затянуться на два десятилетия, сообщил Reuters. ​Ма отметил, что сложившаяся между странами напряженность в торговле, скорее всего, очень быстро скажется на крупных китайских компаниях. Чтобы обойти торговые пошлины США, они будут вынуждены перевести свое производство в другие страны.

По словам Ма, даже если Дональд Трамп уйдет в отставку и к власти в США придет новый президент, он все равно продолжит начатую Трампом политику по отношению к Китаю, потому что обе страны ведут борьбу за глобальное превосходство.

Представитель МИД КНР Гэн Шуан уже заявил, что решение США «добавляет неопределенности» перспективе переговоров между двумя странами. О том, что министр финансов США Стивен Мнучин пригласил на переговоры своих китайских коллег, в середине сентября сообщал советник президента Трампа по экономике Ларри Кудлоу. До этого стороны уже провели три раунда переговоров.​

Автор: Олег Макаров.
Теги: торговая война , Китай , КНР , пошлины , экспортные пошлины , развивающиеся рынки , Азия ...
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