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Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
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Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море
Политика, 02:11
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Авианосец ВМС США «Гарри Трумэн» вошел в Средиземное море

Авианосная группа Военно-морских сил США с авианосцем «Гарри Трумэн» вернулась в распоряжение 6-го флота ВМС США, который располагается в Средиземном море, сообщает Navy Times со ссылкой на командующего шестым флотом вице-адмирала Лизу Франчетти.

Она отметила, что рада сообщить о возвращении авианосца и его ударной группы к флоту и с нетерпением ждет продолжения совместной работы по «всему спектру морских операций».

Какие корабли вошли в состав ударной группы ВМС США в Средиземном море Еще 4 фото
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Ранее, 13 сентября, в Средиземное море вошел американский эскадренный эсминец USS Bulkeley, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк». Он стал четвертым эсминцев ВМС США в этом море — там также находятся корабли Carney, Ross и Winston S. Churchul. Все они вооружены «Томагавками». Помимо этого, 4 сентября сообщалось, что ударная многоцелевая атомная подводная лодка, на борту которой «Томагавки» с дальностью действия 1,6 тыс. км.

Четвертый американский эсминец с «Томагавками» вошел в Средиземное море
Политика

В Минобороны России в конце августа предположили, что рост числа американских кораблей с этим типом ракет в Средиземном море говорит о подготовке Вашингтона к новым ударам по территории Сирии. В министерстве посчитали, что эти маневры связаны с готовящейся в Сирии провокации с применением химоружия. В Пентагоне слова российского Минобороны назвали «не более чем пропагандой».

Авианосец «Гарри Трумэн» участвовал в нанесении ударов по террористам из запрещенной в России организации «Исламское государство» в мае этого года в рамках операции «Непоколебимая решимость»

Теги: Средиземное море , ВМС США
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