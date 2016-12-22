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Спецпредставитель США выразил соболезнования в связи с гибелью Ил-20
Война в Сирии, 18:36
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Спецпредставитель США выразил соболезнования в связи с гибелью Ил-20

Спецпредставитель госсекретаря США по Сирии Джеймс Джеффри выразил России соболезнования в связи с гибелью самолета Ил-20. Об этом он заявил в ходе выступления в Совете Безопасности ООН, которую транслировал сайт организации.

Он добавил, что этот инцидент напоминает о необходимости найти мирное политическое решение конфликта.

Шойгу рассказал о целях сбитого в Сирии самолета-разведчика Ил-20
Политика

17 сентября возвращавшийся на базу Хмеймим самолет Ил-20 был сбит сирийскими ПВО. Погибли 15 российских военнослужащих, находившихся на борту. По утверждению Минобороны России, под удар самолет «подставили» истребители ВВС Израиля, которые наносили удары по промышленным объектам в Латакии. Президент Владимир Путин заявил, что причиной произошедшего стала «цепь трагических случайных обстоятельств».

Посла Израиля вызвали в МИД России. Позднее Армия обороны Израиля (IDF) заявила, что причиной случившегося стал «обширный и неточный огонь» сирийских ПВО.

Теги: соболезнования , Самолет , Сирия
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