Посла Израиля вызвали в МИД России из-за сбитого в Сирии Ил-20

Посла Израиля Гарри Корена вызвали в российский МИД из-за сбитого в Сирии российского самолета Ил-20. Об этом со ссылкой на МИД сообщает ТАСС.
«В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен», — цитирует агентство заявление ведомства.
Российский самолет Ил-20, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, был сбит сирийскими ПВО вечером 17 сентября в 35 км от побережья Средиземного моря. Погибли 15 российских военных, которые были на борту.
Минобороны России возложило вину за произошедшее на израильских летчиков, заявив, что они «подставили» российский самолет под удар сирийского комплекса С-200 и «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в регионе.
В этот день четыре истребителя F-16 ВВС Израиля наносили удары по промышленным объектам в районе сирийского города Латакия. Там же расположена и российская военная база Хмеймим. В море в этом регионе в этот день находился французский фрегат Auvergne.
Самолеты ВВС Израиля сбрасывали бомбы, заходя со стороны Средиземного моря, их летчики «не могли не видеть» заходивший на посадку Ил-20, подчеркнули в российском военном ведомстве, израильские ВВС «преднамеренно пошли на эту провокацию».
Израиль пока не комментировал произошедшее. В военном ведомстве Франции, чей фрегат находится неподалеку от места инцидента, заявили, что непричастны к атакам в этом районе.
Минобороны России также заявило, что оставляет за собой право на ответные действия.