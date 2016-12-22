Посла Израиля вызвали в МИД России из-за сбитого в Сирии Ил-20

После гибели российского самолета Ил-20 в Сирии в МИД России вызвали посла Израиля. Самолет был сбит средствами сирийских ПВО, однако Минобороны считает, что сирийцев «подставили» израильские летчики

Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости

Посла Израиля Гарри Корена вызвали в российский МИД из-за сбитого в Сирии российского самолета Ил-20. Об этом со ссылкой на МИД сообщает ТАСС.

«В связи со сложившейся ситуацией в МИД РФ вызван посол Израиля Гарри Корен», — цитирует агентство заявление ведомства.

Российский самолет Ил-20, возвращавшийся на авиабазу Хмеймим, был сбит сирийскими ПВО вечером 17 сентября в 35 км от побережья Средиземного моря. Погибли 15 российских военных, которые были на борту.

Минобороны России возложило вину за произошедшее на израильских летчиков, заявив, что они «подставили» российский самолет под удар сирийского комплекса С-200 и «преднамеренно создали опасную ситуацию» для кораблей и самолетов в регионе.

В этот день четыре истребителя F-16 ВВС Израиля наносили удары по промышленным объектам в районе сирийского города Латакия. Там же расположена и российская военная база Хмеймим. В море в этом регионе в этот день находился французский фрегат Auvergne.

Самолеты ВВС Израиля сбрасывали бомбы, заходя со стороны Средиземного моря, их летчики «не могли не видеть» заходивший на посадку Ил-20, подчеркнули в российском военном ведомстве, израильские ВВС «преднамеренно пошли на эту провокацию».

Израиль пока не комментировал произошедшее. ​В военном ведомстве Франции, чей фрегат находится неподалеку от места инцидента, заявили, что непричастны к атакам в этом районе.

Минобороны России также заявило, что оставляет за собой право на ответные действия.