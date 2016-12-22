Израиль назвал причиной гибели Ил-20 беспорядочный огонь сирийских ПВО

Армия обороны Израиля выразила соболезнования в связи с гибелью экипажа российского военного самолета в Сирии и описала свою версию событий

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Причиной гибели российского военного самолета Ил-20 в Сирии стал беспорядочный огонь сирийских ПВО, заявили израильские военные, отвечая на претензии Москвы.

«Израиль возлагает полную ответственность за инцидент на режим Башара Асада, военные которого сбили российский самолет», — говорится в заявлении Армии обороны Израиля (IDF), опубликованном в Twitter.

Израильские военные привели четыре аргумента в защиту своей позиции. В первую очередь они отметили, что сирийские ПВО вели «обширный и неточный огонь», что, по их мнению, и стало причиной гибели российского Ил-20. В момент когда сирийские ПВО выпустили ракеты, которые сбили Ил-20, самолеты ВВС Израиля уже находились в израильском воздушном пространстве, заявляют в IDF. Кроме того, во время ударов ВВС Израиля по целям в Латакии российский Ил-20 находился вне зоны проведения операции.

«Сирийские противовоздушные батареи вели огонь беспорядочно и, насколько мы понимаем, не озаботились подтверждением того, что в небе не было российских самолетов», — подчеркивается в сообщении Армии обороны Израиля.

IDF также считает, что за этот инцидент ответственны Иран и проиранская ​шиитская группировка «Хезболла». В ночь на вторник израильская авиация наносила удары по объекту Вооруженных сил Сирии, откуда комплексы для создания точного оружия должны были быть поставлены в Ливан. В Ливане и действует «Хезболла», которую Иран снабжает оружием. Тель-Авив неоднократно заявлял, что считает деятельность «Хезболлы» опасной для Израиля.

Между Россией и Израилем действует система избежания конфликтных ситуаций. «Эта система работала этой ночью», — заявили в IDF.

Израильские военные также выразили готовность предоставить российским властям всю информацию по инциденту.

Ил-20 был сбит вечером в понедельник, 17 сентября. Погибли 15 российских военнослужащих. Минобороны России заявило, что Ил-20 был сбит сирийскими ПВО из комплекса С-200, но под удар его «подставили» израильские летчики. По версии российского военного ведомства, четыре истребителя F-16 ВВС Израиля, наносившие удары в районе сирийского города Латакия, «преднамеренно создали опасную ситуацию» для самолетов и кораблей в регионе.

Израильские самолеты «не могли не видеть российский самолет, так как он заходил на посадку с высоты 5 км», добавили в Минобороны. При этом, по словам министра обороны Сергея Шойгу, Израиль предупредил Россию о проведении военной операции «только за одну минуту до нанесения удара израильскими F-16».​

Во вторник, 18 сентября, посла Израиля Гарри Корена вызвали в МИД России. По информации «Интерфакса», вместо Корена в МИД прибыла временный поверенный посольства Израиля в Москве Керен Коэн-Гат.