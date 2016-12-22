В «Крымском титане» рассказали о разрушении дамбы со стороны Украины

Директор завода «Крымский титан» (филиал ООО «Титановые инвестиции») Андрей Акулов заявил, что со стороны Украины частично разрушена дамба, отделяющая кислотонакопитель завода от озера Сиваш. Об этом он рассказал «РИА Новости».
«За целостностью дамбы мы следим, мы подтверждаем, что дамба частично разрушена на территории Украины. Обнаружено это было нами в пятницу», — сказал Акулов.
Он отметил, что примерно половина дамбы находится на территории России, другая часть — на Украине. В связи с разрушением ее части завод обратился в Федеральную службу безопасности (ФСБ). Пробы почвы и воздуха исследует Российский химико-технологический университет им. Менделеева в Москве.
РБК направил запрос в администрацию Херсонской области Украины.
В ночь на 24 августа в крымском городе Армянск произошел выброс неизвестного вещества. Зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко рассказал РБК, что после этого на листьях деревьев, крышах домов и металлических предметах образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок. Глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что на заводе произошел выброс загрязняющих веществ, распространившийся на города Армянск и Красноперекопск. Причиной стало испарение содержимого кислотонакопителя.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 247 УК России (нарушение правил обращения экологически опасных веществ и отходов). Детям из Армянска и близлежащих сел продлили каникулы. Завод «Крымский титан» приостановил работу, а в городе ввели режим чрезвычайной ситуации.