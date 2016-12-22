В Крыму назвали источник выброса загрязняющих веществ

Глава Крыма Сергей Аксенов назвал источник выброса загрязняющих веществ в городах Армянске и Красноперекопске. По предварительным данным, выброс произошел на заводе «Титан», передает «Крыминформ».
«Предварительные данные Роспотребнадзора — что данный выброс здоровью граждан не угрожает. Однако, с точки зрения визуальных признаков, ситуация, конечно, выходит за пределы всего, чего возможно», — сказал Аксенов.
Глава республики отметил, что на месте происшествия работает природоохранная прокуратура совместно с Роспотребнадзором и МЧС. По окончании расследования будут опубликованы причины выброса, заключил он.
Выброс неизвестного вещества произошел на севере Крыма в ночь на 24 августа. По словам зампредседателя Совета министров полуострова Игоря Михайличенко, после этого на крышах домов и листьях деревьев появился налет масленичного цвета с желтоватым оттенком.