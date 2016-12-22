Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов

Детям из крымского города Армянска и близлежащих сел, где произошел выброс загрязняющих веществ, продлили каникулы на неделю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу городской администрации Василия Телиженко.

По его словам, детей, которые не успели уехать или уже вернулись, отправляют обратно в оздоровительные учреждения. Он уточнил, что решение продлить каникулы принято оперативным штабом.

Телиженко добавил, что празднования Дня города, которые должны были состояться 15 сентября, перенесены. По его словам, в целом ситуация в городе стабильная. «Обрабатываем территорию по рекомендациям Роспотребнадзора. Выполняем все их требования. Все работает в штатном режиме, службы все необходимые есть в городе», — сказал он. ​

14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выбросов химических веществ в атмосферу. Сроки его окончания пока не определены.

В конце августа на предприятии «Крымский титан» в Армянске произошел выброс загрязняющих веществ из-за проблем с кислотонакопителем. Работу завода приостановили, а детей вывезли из города в санатории. Накануне глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что на севере Крыма вновь зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. «Превышение среднесуточной концентрации отмечается в девять раз», — сказала она, подчеркнув, что здоровью жителей ничего не грозит.