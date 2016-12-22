ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 68,89 67,61 EUR Нал. 80,18 78,68 USD Бирж. 68,25 -0,78 EUR Бирж. 79,78 -0,45 USD ЦБ. 68,28 -0,35 EUR ЦБ. 79,95 +0,18 EUR/USD 1,17 +0,01 BTC/USD Бирж. 6553,00 +105,11 IMOEX 2360,26 +0,12% RTSI 1094,73 +0,94% Brent 78,78 +0,61% DJIA 26154,67 +0,03% Nasdaq 8010,04 -0,05%
Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов
Лента новостей
Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС 16:22, Политика В Дагестане на экс-главврача завели дело за мошенничество на 238 млн руб. 16:17, Общество Украинский омбудсмен заявила об избиении заключенного фермера в Крыму 16:04, Общество ЦБ допустил рецессию в России в случае расширения санкций 16:03, Экономика СМИ анонсировали возвращение Даниила Квята в «Формулу-1» 15:29, Спорт Оно того стоит: все секреты стейка из мраморной говядины 15:24, РБК и Мираторг Сайт TripAdvisor закрыл комментарии о соборе в Солсбери 15:24, Общество Порошенко обвинил Россию в желании «оккупировать» Азовское море 15:16, Политика Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов 14:58, Общество В новом сезоне КХЛ произошла первая тренерская отставка 14:24, Спорт Волкер назвал текущую стадию конфликта в Донбассе «горячей» 14:23, Политика На шествие в защиту русских школ в Риге вышли 5 тыс. человек 13:53, Общество Украина возобновила работу закрытых из-за загрязнения воздуха КПП у Крыма 13:50, Общество Полиция расценила как мелкое хулиганство стрельбу в офисе в Москве 13:22, Общество В Киеве задержали напавшего на ведущего дело о событиях на Майдане судью 13:06, Общество Польша сочла необоснованными грозящие ей санкциями претензии Еврокомиссии 13:02, Политика В ДНР заявили о задержании сотрудника СБУ по делу об убийстве Захарченко 12:39, Политика Как стать инвестором, не имея значительного капитала, знаний и времени 12:31, РБК и Сбербанк Посольство России отреагировало на сообщения СМИ о кибератаке на WADA 12:09, Политика 5 советов, как сохранить здоровье в офисе 11:30, Партнерский материал На востоке Москвы зафиксировали превышение уровня сероводорода в пять раз 11:29, Общество Сборная России по волейболу установила рекорд чемпионатов мира 11:24, Спорт В Дагестане ликвидировали трех боевиков 10:54, Общество Бельгия экстрадировала финансировавшего боевиков ИГ россиянина 10:50, Общество Как производят мраморную говядину в России 10:30, РБК и Мираторг В ДНР заявили о причастности к убийству Захарченко западных спецслужб 10:29, Политика Шестеро детей пострадали при пожаре в частном доме на Урале 10:18, Общество WSJ узнала о коалиции США для слежки за нарушающими санкции судами 10:14, Политика
Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов
Общество, 14:58
0
Детям из Армянска продлили каникулы из-за химических выбросов

Детям из крымского города Армянска и близлежащих сел, где произошел выброс загрязняющих веществ, продлили каникулы на неделю. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на главу городской администрации Василия Телиженко.

По его словам, детей, которые не успели уехать или уже вернулись, отправляют обратно в оздоровительные учреждения. Он уточнил, что решение продлить каникулы принято оперативным штабом.

Телиженко добавил, что празднования Дня города, которые должны были состояться 15 сентября, перенесены. По его словам, в целом ситуация в городе стабильная. «Обрабатываем территорию по рекомендациям Роспотребнадзора. Выполняем все их требования. Все работает в штатном режиме, службы все необходимые есть в городе», — сказал он. ​

В Крыму не исключили сброс химических веществ со стороны Украины‍
Политика

14 сентября в Армянске был введен режим чрезвычайной ситуации (ЧС) из-за выбросов химических веществ в атмосферу. Сроки его окончания пока не определены.

В конце августа на предприятии «Крымский титан» в Армянске произошел выброс загрязняющих веществ из-за проблем с кислотонакопителем. Работу завода приостановили, а детей вывезли из города в санатории. Накануне глава регионального управления Роспотребнадзора Наталья Пеньковская заявила, что на севере Крыма вновь зафиксировали превышения предельно допустимых концентраций по хлористому водороду и сернистому ангидриду. «Превышение среднесуточной концентрации отмечается в девять раз», — сказала она, подчеркнув, что здоровью жителей ничего не грозит.

Теги: Дети , Армянск
Главное
Журналисты дозвонились до Минобороны по телефону из анкеты Петрова в ФМС Политика
Материалы по теме
Власти крымского Армянска ввели режим ЧС из-за химических выбросов Общество
Аксенов предупредил о возможности нового химического выброса в Армянске Общество
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter