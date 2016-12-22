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В Крыму произошел выброс неизвестного вещества
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В Крыму произошел выброс неизвестного вещества
Общество, 19:33
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В Крыму произошел выброс неизвестного вещества

На севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества, на место прибыли специалисты, сообщил РБК зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

По его словам, выборс произошел в городе Армянске в ночь на 24 августа. После этого на металлических предметах, крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.

Михайличенко отметил, что в город экстренно направилась группа экспертов Министерства экологии Крыма, управления Роспотребнадзора по республике, а также сотрудники прокуратуры.

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«Произведен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена», — подчеркнул он. Зампредседателя уточнил, что о происхождении вещества можно будет говорить только после получения результатов исследований.

Теги: Крым , выбросы , опасные вещества , Экология
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