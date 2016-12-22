В Крыму произошел выброс неизвестного вещества

На севере Крыма произошел выброс неизвестного вещества, на место прибыли специалисты, сообщил РБК зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

По его словам, выборс произошел в городе Армянске в ночь на 24 августа. После этого на металлических предметах, крышах домов и листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.

Михайличенко отметил, что в город экстренно направилась группа экспертов Министерства экологии Крыма, управления Роспотребнадзора по республике, а также сотрудники прокуратуры.

«Произведен забор необходимых проб для проведения соответствующих исследований. Природа происхождения выпавшего вещества пока не определена», — подчеркнул он. Зампредседателя уточнил, что о происхождении вещества можно будет говорить только после получения результатов исследований.