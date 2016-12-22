Власти Крыма назвали причину выброса загрязняющего вещества

​По предварительным данным причиной выпадения химического вещества в Армянске стало испарение содержимого кислотонакопителя на заводе ООО «Титановые инвестиции», заявил зампредседателя совета министров Крыма Игорь Михайличенко. Об этом говорится в сообщении на сайте правительства региона.

По словам Михайличенко, прокуратура города Армянска вынесет в отношении руководства филиала ООО «Титановые инвестиции» представление об устранении нарушений при эксплуатации кислотонакопителя. Кроме того, рассматривается вопрос о привлечении предприятия к административной ответственности.

Ранее глава Крыма Сергей Аксенов рассказал, что выброс скорее всего произошел с ОАО «Крымский содовый завод» или АО «Бром».

Выброс неизвестного вещества произошел в районе городов Армянск и Красноперекопск на севере Крыма в ночь на 24 августа. Жители заметили на крышах домов и листьях деревьев налет масленичного цвета с​ желтоватым оттенком.

