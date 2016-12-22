Власти крымского Армянска ввели режим ЧС из-за химических выбросов

Режим чрезвычайной ситуации (ЧС) ввели в городе Армянск на севере Крымского полуострова из-за выбросов химических веществ в атмосферу, заявил журналистам глава администрации Армянска Василий Телиженко, передает «РИА Новости».

«Решением комиссии ЧС введен режим ЧС», — сказал он. По его словам, действие режима чрезвычайной ситуации распространяется на Армянск и его окрестности. Глава администрации Армянска подчеркнул, что сроки окончания режима ЧС комиссия определит позднее.

В конце августа на предприятии «Крымский титан» в Армянске произошел выброс загрязняющих веществ из-за проблем с кислотонакопителем. В результате на листях деревьев и металлических предметах в городе появился маслянистый налет.

Из-за загрязнения воздуха власти Крыма решили вывезти детей из Армянска в санатории.9 сентября работу завода приостановили, Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения экологически опасных веществ и отходов.

Глава Крыма Сергей Аксенов предположил, что ситуация с выбросом сернистого ангидрида может повториться, в случае, если на полуостров вернется жаркая погода.