Минобороны рассказало о сигнале к провокации с химоружием в Сирии

В сирийской провинции Идлиб террористы планируют совершить провокацию с применением химического оружия против мирного населения. Об этом говорится в заявлении официального представителя Минобороны генерал-майора Игоря Конашенкова, которое поступило в РБК.
Как выяснили российские военные, накануне, 7 сентября, в командном пункте террористов в Идлибе прошла сходка лидеров множества воюющих в Сирии группировок с местными координаторами «Сирийской гражданской обороны» («Белые каски»).
«На сходке были окончательно согласованы и утверждены сценарии проведения и съемок постановочных «инцидентов» с якобы применением отравляющих веществ сирийскими правительственными войсками против мирного населения в населенных пунктах Джиср Эш-Шугур, Серакаб, Тафтаназ и Сармин», — отметил Конашенков.
Накануне, 7 сентября, президент Владимир Путин на открытии саммита России, Турции и Ирана в Тегеране заявил о том, что террористы готовят провокации с использованием химоружия в Идлибе. Он отметил, что оставшиеся в Сирии экстремисты сосредоточены в зоне деэскалации в этом регионе и предпринимают попытки сорвать режим прекращения огня.
В конце августа Конашенков уже рассказывал о подготовке инсценировки химической атаки в Идлибе. Он указывал, что в Сирию для этих целей прибыли англоязычные специалисты.