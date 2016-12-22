Военные заявили о признаках постановки химатаки во втором городе в Сирии

Военнослужащие Вооруженных сил России заметили признаки подготовки инсценировки химической атаки в городе Кафер-Зайта в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает российский Центр примирения враждующих сторон в Сирии, сообщает «РИА Новости».

Отмечается, что отравляющие вещества для постановочной химатаки доставили в населенные пункты Кафер-Нбуда и Калаат-Эль-Мудик.

В Центре примирения враждующих сторон уточнили, что сирийские боевики отобрали 22 ребенка и их родителей, а также группу детей-сирот, похищенных из лагеря беженцев, для участия в инсценировке химатаки, передает ТАСС.

Накануне постоянный представитель России в ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства подготовки инсценировки применения химоружия в Сирии. В конце августа в Минобороны сообщали о готовящейся постановочной химатаке в Сирии. По данным министерства, целью станет провинция Идлиб, инсценировка будет проведена после сигнала от «зарубежных друзей сирийской революции». 11 сентября в Минобороны сообщили о начале съемок провокации.

Советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон пообещал «более мощный» удар от Вашингтона, Лондона и Парижа в случае, если Дамаск будет замечен в применении химоружия. В Центре примирения 11 сентября сообщали, что в населенный пункт Джирс-Эш-Шугур в Сирию для съемок постановочной химатаки прибыли сотрудники ряда ближневосточных и «ведущего американского» телеканалов.