Глава МИД Украины назвал «экзистенциальным» конфликт с Россией

Министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что российско-украинский конфликт является «экзистенциальным», в котором речь идет о том, «быть или не быть» Киеву. Об этом он заявил на конференции «Ялтинская европейская стратегия», сообщает издание Gordon.

По его словам, идея России — «фрагментировать Украину, расчленить ее», а Москву не интересует, будут ли на Украине «более или менее пророссийские реалии». «Любой успех Украины как европейской страны будет влиять на ситуацию в Молдове и Грузии. Донбасс — это не вопрос для россиян, им все равно, что там происходит. Вся идея в том, чтобы использовать Донбасс для легитимизации реалий и втолкнуть эту территорию Украине уже под флагом российской идеи федерализации», — считает Климкин.

Ранее спецпредставитель Госдепартамента США по Украине Курт Волкер назвал горячей текущую стадию конфликта в Донбассе. По его словам, стороны «застряли» в минском процессе. В августе Волкер отмечал, что Москва затягивает конфликт в Донбассе, блокируя работу мониторинговых миссий.

Глава МИД России Сергей Лавров предостерег стороны силового сценария развитий на юго-востоке Украины. В начале сентября министр внутренних дел Украины Арсен Аваков предложил провести международную операцию в Донбассе из-за угрозы экологической катастрофы в регионе.