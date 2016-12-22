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Волкер назвал текущую стадию конфликта в Донбассе «горячей»
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Волкер назвал текущую стадию конфликта в Донбассе «горячей»
Политика, 14:23
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Волкер назвал текущую стадию конфликта в Донбассе «горячей»

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер охарактеризовал текущую стадию конфликта в Донбассе как «горячую». Об этом он заявил на форуме «Ялтинская европейская стратегия» в Киеве, передает «Гордон».

«На Донбассе идет горячая стадия войны, она оказывает огромное влияние на местное население», — сказал Волкер. Он также отметил, что стороны «застряли» в минском процессе. Как пояснил Волкер, некоторые пункты минских соглашений, такие как проведение местных выборов, невозможно воплотить в жизнь без обеспечения безопасности. В связи с этим было предложено ввести миротворцев ООН.

В середине августа Волкер заявил, что Россия затягивает вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. Он опубликовал спутниковые снимки, на которых, по его словам, видны доказательства поддержки Россией самопровозглашенных республик Донбасса. Волкер сказал, что Россия блокирует работу мониторинговых миссий на признанной международным сообществом границе Украины. В сентябре министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от реализации силового сценария развития событий в Донбассе. По его словам, это будет катастрофой для украинского народа.

22 августа контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась о «школьном перемирии». 14 сентября СК России возбудил уголовное дело из-за обстрелов в Донбассе, нарушающих перемирие.

 

Теги: Донбасс , Курт Волкер , вооруженный конфликт
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