Глава МВД Украины выступил за международную операцию в Донбассе

Арсен Аваков настаивает на «архисрочной деоккупации» территорий Донбасса. В противном случае, по его мнению, в регионе может случиться экологическая катастрофа, которая угрожает всей Европе

Арсен Аваков (Фото: Александр Максименко / РИА Новости)

Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в Донбассе требуется неотложная широкомасштабная операция из-за угрозы экологической катастрофы в регионе. Об этом Аваков написал в своей статье, опубликованной в украинском издании «Зеркало недели».

Министр уточняет, что угроза исходит от временно оккупированных территорий (так власти Украины называют неподконтрольные Киеву территории Донбасса), где происходит подтопление шахт, проседание грунтов, выход «мертвой» воды и попадание ее в систему водоснабжения населения и водоемы, химическое и радиоактивное загрязнения и существует риск техногенных аварий.

Представителей власти неподконтрольных Киеву территорий Донбасса Аваков называет «временщиками», которых не беспокоят проблемы Украины. «Они не думают о будущем, и потому они могут привести регион к по-настоящему масштабной экологической катастрофе», — пишет министр. При этом, подчеркивает Аваков, экологические проблемы Донбасса могут угрожать не только всей Украине, но и Европе в целом.

В своей статье Аваков отмечает, что специалисты его министерства подготовили масштабный доклад об экологической ситуации в регионе, основанный на данных из открытых источников. Однако, сетует глава МВД, сегодня Киев не имеет «достоверной информации о ситуации на опасных объектах и уровне опасности проходящих природных и техногенных процессов».

«Возможно, дело зашло уже настолько далеко, что требуется неотложная широкомасштабная международная операция для ликвидации последствий «хозяйствования» оккупационных властей на захваченных территориях», — пишет Аваков. Он уточнил, что подобная операция «возможна только при условии прекращения военных действий и в рамках комплексного процесса деоккупации Донбасса». «А это делает деоккупацию архисрочным вопросом мировой политики», — объясняет он. «Жесткая позиция международных организаций и общественности должна стать аргументом для внесения вопроса об урегулировании ситуации на востоке Украины в актуальную повестку дня», — призывает министр в конце своей статьи.

Статья Авакова вышла на следующий день после убийства главы провозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Александра Захарченко. Он погиб 31 августа в результате взрыва, произошедшего в кафе «Сепар» в центре Донецка. В Кремле, комментируя произошедшее, заявили, что убийство Захарченко приведет к «весьма негативным последствиям» для ситуации в Донбассе. В частности, по словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, гибель главы ДНР «ведет к повышению напряженности в регионе, что само по себе, конечно, не способствует формированию условий для выхода хотя бы на перспективу начала реализации минских договоренностей».