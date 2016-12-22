Лавров предостерег «вынашивающих силовой сценарий» в Донбассе

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предостерег от силового сценария развития событий в Донбассе. Об этом сообщает «РИА Новости».

«Хотел бы решительно предостеречь тех, кто вынашивает силовой сценарий», — сказал Лавров, отметив, что это будет катастрофой для украинского народа, так как может подорвать государственность Украины. Министр добавил, что «нельзя воевать со своими гражданами».

22 августа контактная группа по мирному урегулированию конфликта на востоке Украины договорилась о «школьном перемирии». Режим прекращения огня начал действовать с 00:01 29 августа. 14 сентября СК России возбудил уголовное дело из-за обстрелов в Донбассе, нарушающих перемирие.

В середине августа командующий операцией объединенных сил Украины Сергей Наев заявил, что украинская армия увеличила площадь подконтрольной территории в Донбассе и намерена дальше отодвинуть свои позиции от населенных пунктов. По его словам, продвижение в зоне конфликта осуществлялось с 30 апреля и позволило взять под контроль несколько населенных пунктов у линии соприкосновения. В июле президент Украины Петр Порошенко заявлял, что сине-желтый украинский флаг будет поднят «во всех городах и селах Донецкой и Луганской областей».