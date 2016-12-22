Волкер обвинил Россию в затягивании конфликта на Украине

Россия затягивает вооруженный конфликт на юго-востоке Украины. заявил спецпредставитель США в стране Курт Волкер. Об этом он написал в своем Twitter.

Волкер опубиковал спутниковые снимки, где, по его словам, видны доказательства поддержки Россией непризнанных республик Донбасса. Кроме того, он отметил, что Москва блокирует работу мониторинговых миссий на международно признанной границе Украины. «Это является еще одним способом, которым Россия намеренно затягивает конфликт и продолжает конфликт на востоке Украины несмотря на усилия международного сообщества по поддержанию мира в стране», — написал Волкер.

В феврале на Украине принят закон «о реинтеграции Донбасса», согласно которому Россия несет ответственность за жертвы и разрушения в регионе в результате длящегося с 2014 года конфликта. Кроме того, антитеррористическая операция (АТО) украинских силовиков была переименована в операцию специальных сил (ОСС), которая, в отличие от АТО, борется уже не с «сепаратистами», а с «российской агрессией». Порошенко заявил о планах подать иск к России из-за «ущерба» в Донбассе. Президент Украины Петр Порошенко 1 августа заявил о планах подать иск к России из-за «ущерба» в Донбассе. Россия все эти годы отрицает свою причастности к конфликту, отказывается себя считать его стороной и призывает Киев к прямым переговорам с непризнанными ДНР и ЛНР, а также в общем согласна на размещение в Донбассе международных миротворческих сил.