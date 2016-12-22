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Новый глава ДНР уволил пострадавшего при нападении на Захарченко министра
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Новый глава ДНР уволил пострадавшего при нападении на Захарченко министра
Гибель Захарченко, 21:47
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Новый глава ДНР уволил пострадавшего при нападении на Захарченко министра
Денис Пушилин, ставший новым главой непризнанной Донецкой республики, сменил шестерых министров. Среди уволенных Александр Тимофеев, раненный при взрыве в Донецке, когда погиб Александр Захарченко. Сам Тимофеев покинул город
Денис Пушилин (Фото: Наталья Селиверстова / РИА Новости)

Временно исполняющий обязанности непризнанной Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин снял с должности вице-премьера, министра доходов и сборов Александра Тимофеева, пострадавшего при взрыве в кафе «Сепар» в Донецке. Вместо Тимофеева исполнять обязанности будет Евгений Лавренов, говорится в сообщении на сайте ДНР.

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Политика

Александр Тимофеев был ранен 31 августа во время взрыва в центре Донецка. Тогда же погибли глава Донецкой республики Александр Захарченко и его охранник. В самой ДНР и в России вину возложили на Киев, Украина свою причастность отрицает. 7 сентября Тимофеев покинул Донецк.

После гибели Захарченко обязанности главы ДНР исполнял вице-премьер Дмитрий Трапезников. Однако Генпрокуратура спустя неделю после его назначения заявила, что оно было незаконным. Сам Трапезников заявил, что занял должность в экстренной ситуации.

В Донецке прошла церемония прощания с Александром Захарченко. Фотогалерея Еще 6 фото
Фотогалерея

Решением Народного совета ДНР врио главы республики был назначен Денис Пушилин. После этого он, помимо министра доходов и сборов, сменил глав еще пяти республиканских министерств. И.о. глав МЧС и министерства юстиции стали Андрей Богомаз и Юрий Сироватко, руководить минтранспорта и минпрома республики будут Дмитрий Подлипанов и Сергей Ильин. Владимир Горячев назначен врио министра агропромышленной политики и продовольствия.

Кто возглавил министерство обороны ДНР, в указе Пушилина не говорится.

Также врио главы республики предложил на должность председателя Центральной избирательной комиссии ДНР Ольгу Позднякову. Ранее она возглавляла штаб по контролю над переводом предприятий украинской юрисдикции под внешнее управление.

Автор: Маргарита Девяткина.
Теги: ДНР , Александр Захарченко , Денис Пушилин , Александр Тимофеев
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