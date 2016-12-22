Глава СБУ отверг причастность Киева к убийству Захарченко

Глава Службы безопасности Украины (СБУ) Василий Грицак отверг причастность Киева к убийству главы самопровозглашенной Донецкой народной республики Александра Захраченко, передает «Интерфакс».

Он заявил, что у СБУ нет данных о том, что был пойман виновный в смерти главы ДНР. Грицак также добавил, что Украина не посылала диверсионно-разведывательную группу. При этом он выдвинул несколько версий убийства Захарченко.

«Мы считаем, что проводится методическая зачистка тех, кто знает слишком много и у кого на руках кровь, тех, кто не нужен в дальнейшем как свидетели», — сказал Грицак.

По его мнению, эта «зачистка» касается тех людей, которые способствовали формированию самопровозглашенных республик Донбасса в 2014 году.

Вторую версию убийства Захарченко ранее высказывал руководитель аппарата главы СБУ Игорь Гуськов. Накануне он заявил, что главу ДНР убили в результате криминальных разборок, связанных с перераспределением бизнеса. По его словам, Захарченко убили российские спецслужбы. Такую же версию высказал и глава СБУ, назвав ее одной из основных.

Однако официальный представитель МИД России Мария Захарова заявляла РБК, что к гибели главы ДНР может быть причастен Киев. Она отметила, что Украина решила перейти к «кровавой бойне» вместо минских соглашений.

Александр Захарченко погиб в результате взрыва в кафе «Сепар» в центре Донецка, который произошел 31 августа. В то же время был ранен зампред Совета министров ДНР Александр Тимофеев. Тогда же погиб телохранитель Захарченко. При этом всего ранения получили 12 человек.