Пострадавший при покушении на Захарченко министр ДНР выехал в Россию

Вице-премьер, министр доходов и сборов самопровозглашенной Донецкой народной республики Александр Тимофеев и советник лидера республики Александр Казаков выехали из Донецка в Россию. Об этом сообщил РБК депутат народного совета ДНР Владислав Бриг.

«Да, выехали», — сказал он. Других подробней он не сообщил.

Позднее советник убитого главы ДНР Александр Казаков рассказал РБК, что находится в Москве. «Я действительно приехал в Москву по делам и чтобы принять участие в мероприятии Захара Прилепина. Кроме того, по просьбе вдовы Александра Захарченко мы с коллегами разрабатываем концепцию мемориальных мероприятий», — сказал он. ​

Источник в окружении погибшего главы ДНР Александра Захарченко сообщил агентству «Интерфакс», что Тимофеев и Казаков приняли такое решение по соображениям безопасности. По его словам, возвращаться в Донецк они не планируют.

Захарченко погиб 31 августа в центре Донецка в результате взрыва в кафе «Сепар». Также умер его охранник. Еще 11 человек, в том числе Тимофеев, пострадали. В ДНР назвали произошедшее терактом и возложили ответственность на украинские власти. В Киеве эту информацию отвергли.

В Кремле назвали гибель Захарченко убийством и провокацией, которая может привести «к весьма негативным последствиям» в Донбассе. Президент России Владимир Путин счел произошедшее «подлым убийством» и свидетельством того, что те, «кто выбрал путь террора, насилия, запугивания», не хотят найти мирное решение конфликта в Донбассе и вести «реальный диалог» с его жителями.

Захарченко был похоронен 2 сентября на кладбище «Донецкое море» в Донецке. Там же находятся могилы ополченцев Арсена Павлова (Моторола) и Михаила Толстых (Гиви). Временно исполняющим обязанности главы ДНР стал председатель народного совета республики Денис Пушилин. Выборы главы ДНР и депутатов народного совета назначены на 11 ноября.