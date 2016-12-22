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Захарова заявила о близости Bellingcat «к спецслужбам»
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Захарова заявила о близости Bellingcat «к спецслужбам»
Отравление Скрипалей, 22:34
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Захарова заявила о близости Bellingcat «к спецслужбам»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что группа расследователей Bellingcat связана со спецслужбами. Так она прокомментировала ​публикацию служебных документов ФМС с данными россиянина Александра Петрова, которого Великобритания считает причастным к отравлению Сергея Скрипаля в Великобритании.

«У меня сомнений не осталось об их близости к спецслужбам. То есть Bellingcat. И мало того, скорее всего, речь идет о специальной конторе, которая под прикрытием расследований целенаправленно сливает дезу», — написала Захарова в Facebook. Захарова поинтересовалась, почему команда Bellingcat за ночь смогла взломать базу ФМС, но не раздобыла «хоть одно доказательство «причастности» Петрова и Боширова к отравлению». Она отметила, что за пять месяцев Bellingcat не предоставила общественности фотографии, скриншоты или видео с участием Петрова и Боширова, «совершающих что-то, хотя бы вызывающее вопросы».

ФМС была упразднена в 2016 году, сейчас ее функции выполняет Главное управление по вопросам миграции МВД России.

Bellingcat узнала об отметке «совершенно секретно» в анкете Петрова в ФМС
Политика

Ранее международная группа расследователей Bellingcat сообщила, что ознакомилась с копиями служебных документов ФМС с паспортными данными Александра Петрова и заявлением на его имя о предоставлении ему документа, удостоверяющего личность. По ее данным, паспортное досье Петрова имеет штамп «сведений не давать» и код 195-79-66. Как указывает Bellingcat, такой штамп не используют в стандартных файлах на выдачу общегражданских паспортов. На обратной стороне опубликованного заявления есть пометка «есть письмо С.С.». Источник Би-би-си заявил, что она расшифровывается как «совершенно секретно».

Кремль назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова
Политика

В начале сентября полиция Британии назвала Петрова и Боширова подозреваемыми в отравлении экс-полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии. По информации сотрудников британских правоохранительных органов, они являются сотрудниками ГРУ (преобразовано в Главное управление Генштаба Вооруженных сил в 2010 году. — РБК). Президент России Владимир Путин назвал Петрова и Боширова гражданскими лицами. Позднее мужчины дали интервью главному редактору RT Маргарите Симоньян. Они заявили, что приехали в Солсбери посмотреть готический собор и другие достопримечательности. МИД Великобритании, комментируя интервью россиян, заявил, что оно является еще одним примером «лжи и фальсификации».

Теги: Мария Захарова , МИД России , Bellingcat
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