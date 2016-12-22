Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией»

Представитель МИД Британии заявила, что выпущенное RT интервью стало еще одним примером лжи и умышленного запутывания ситуации, которыми российские власти отвечают на требования Британии объяснить произошедшее в Солсбери

Руслан Боширов (слева) и Александр Петров (Фото: RT на русском / YouTube)

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что в Лондоне убеждены, что двое мужчин, которые дали интервью российскому телеканалу RT и представились Русланом Бошировым и Александром Петровым, являются сотрудниками российской спецслужбы и применили химическое оружие в Великобритании.

Британские правоохранительные органы обвиняют Петрова и Боширова в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Правительству ясно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, которые использовали на улицах нашей страны смертельный яд, незаконное химическое оружие», — заявила представитель МИДа (цитата по Reuters).

По ее словам, выпущенное RT интервью стало еще одним примером «лжи и фальсификации», которыми российские власти отвечают на требования Британии объяснить произошедшее в Солсбери.

Ранее в четверг, 13 сентября, российский телеканал RT выпустил интервью с людьми, представившимися Бошировым и Петровым, они подтвердили, что именно они запечатлены на распространенных британской полицией фотографиях. Они также подчеркнули, что не причастны к отравлению Скрипалей. По словам выступивших в эфире RT людей, они приезжали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть местные достопримечательности, в том числе готический собор и Стоунхендж (расположен в 13 км от Солсбери).

Боширов и Петров также заявили, что ничего не знали о Скрипале до своей поездки. «Я вообще не слышал до вот этой ситуации. Покамест не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них», — сказал человек, представившийся Русланом Бошировым.

Британская полиция 5 сентября назвала Боширова и Петрова подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Сергея и Юлию в начале марта нашли без сознания в Солсбери. Официальный Лондон заявил, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В конце июня в городе Эймсбери была также отравлена британская пара — Чарли Роули и Дон Стерджес. Мужчина выжил, а женщина скончалась. Скотленд-Ярд уверяет, что они тоже отравились «Новичком».

Москва свою причастность к обоим инцидентам отрицает.​