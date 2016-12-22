ТелеканалГазетаЖурналРБК+QuoteКриптоАвтоНедвижимостьСтильСпортОтраслиИсследованияПродажа бизнесаФраншизы КонференцииПремия РБК 2017Премия РБК СПб 2017C·News
Pink
Еще
Закрыть
Рубрики
Политика
Экономика
Финансы
Бизнес
Технологии и медиа
Свое дело
Деньги
Мнения
Ваше местоположение ?
ДаВыбрать другое
Весь мир
Санкт-Петербург и область
Екатеринбург
Новосибирск
Башкортостан
Вологодская область
Калининград
Краснодарский край
Нижний Новгород
Пермский край
Ростов-на-Дону
Татарстан
Тюмень
Черноземье
Прогнозы цен Конвертер валют
USD Нал. 69,25 67,87 EUR Нал. 80,72 79,29 USD Бирж. 68,53 -0,50 EUR Бирж. 80,01 -0,22 USD ЦБ. 68,64 -0,94 EUR ЦБ. 79,77 -0,88 EUR/USD 1,17 +0,00 BTC/USD Бирж. 6485,70 +198,70 IMOEX 2358,26 +0,75% RTSI 1084,13 +1,20% Brent 78,50 -1,43% DJIA 26081,24 +0,32% Nasdaq 8000,01 +0,58%
Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией»
Лента новостей
Верзилова перевели в реанимацию НИИ имени Склифосовского 17:59, Общество В США из-за урагана «Флоренс» отменили более тысячи авиарейсов 17:48, Общество Страхи перед угрозой торговой войны ослабли: акции начали расти 17:47, Quote Обрусевший йогурт: почему России больше не нужны продукты из-за рубежа 17:46, Потребрынок  СК завел дело из-за нарушений на выборах в Калининградской области 17:45, Политика Сбербанк обогнал ЛУКОЙЛ по капитализации 17:44, Бизнес СК объявил в розыск сотрудника Центра «Э» по делу о пытках 17:34, Общество В Гане похоронили Кофи Аннана 17:34, Общество Гонки по прямой: Mercedes-AMG GLC63 против Jaguar F-Type SV 17:34, Авто Рогозин обсудил с главой NASA причины появления дыры в «Союзе» 17:18, Общество Прокуратура заступилась за убившего грабителей бизнесмена из Татарстана 17:16, Общество Президент Ассоциации тенниса США извинилась перед судьей финала US Open 17:09, Спорт Morgan Stanley планирует запустить свопы на биткоин 16:58, Крипто Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией» 16:55, Политика Поклонская лишится поста главы комиссии по депутатским доходам в Госдуме 16:53, Политика Готовы ли банки и строители к переходу на эскроу-счета 16:52, Недвижимость  МИД сообщил о готовящемся наступлении боевиков на Алеппо и Хаму 16:44, Политика Топ-менеджеры уходят, инвесторы беспокоятся: почему падают акции Tesla 16:43, Quote Спи, работай и общайся: как устроены коливинги в США и Европе 16:36, Недвижимость «Транснефть» назвала объем поставок топлива в Белоруссию в 2019 году 16:21, Бизнес Испанский конгресс одобрил декрет о перезахоронении останков Франко 16:20, Общество При перевозке в Гохран 260 золотых монет подменили гаечными ключами 16:18, Общество Депутаты предложили фиксировать заключение договоров ОСАГО на видео 16:10, Финансы Аналитики PwC предсказали трехкратный рост парка каршеринга в Москве 16:01, Бизнес СК завел дело о мошенничестве на главу «Справедливой России» в Татарстане 15:53, Общество «Сибур» оценил инвестиции в Амурский газохимический комплекс в $7–8 млрд 15:43, Бизнес СМИ анонсировали выступление капитана немецкого клуба за сборную России 15:43, Спорт ЦБ Турции не прислушался к Эрдогану и поднял базовую процентную ставку 15:36, Финансы
Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией»
Отравление Скрипалей, 16:55
0
Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией»
Представитель МИД Британии заявила, что выпущенное RT интервью стало еще одним примером лжи и умышленного запутывания ситуации, которыми российские власти отвечают на требования Британии объяснить произошедшее в Солсбери
Руслан Боширов (слева) и Александр Петров (Фото: RT на русском / YouTube)

В Министерстве иностранных дел Великобритании заявили, что в Лондоне убеждены, что двое мужчин, которые дали интервью российскому телеканалу RT и представились Русланом Бошировым и Александром Петровым, являются сотрудниками российской спецслужбы и применили химическое оружие в Великобритании.

Британские правоохранительные органы обвиняют Петрова и Боширова в покушении на экс-сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.

«Правительству ясно, что эти люди — офицеры российской военной разведки, ГРУ, которые использовали на улицах нашей страны смертельный яд, незаконное химическое оружие», — заявила представитель МИДа (цитата по Reuters).

Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей
Политика

По ее словам, выпущенное RT интервью стало еще одним примером «лжи и фальсификации», которыми российские власти отвечают на требования Британии объяснить произошедшее в Солсбери.

Ранее в четверг, 13 сентября, российский телеканал RT выпустил интервью с людьми, представившимися Бошировым и Петровым, они подтвердили, что именно они запечатлены на распространенных британской полицией фотографиях. Они также подчеркнули, что не причастны к отравлению Скрипалей. По словам выступивших в эфире RT людей, они приезжали в Солсбери как туристы, чтобы посмотреть местные достопримечательности, в том числе готический собор и Стоунхендж (расположен в 13 км от Солсбери).

Боширов и Петров также заявили, что ничего не знали о Скрипале до своей поездки. «Я вообще не слышал до вот этой ситуации. Покамест не начался этот кошмар с нами, я не слышал эту фамилию, я не знал ничего про них», — сказал человек, представившийся Русланом Бошировым.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

Британская полиция 5 сентября назвала Боширова и Петрова подозреваемыми в отравлении Скрипалей. Сергея и Юлию в начале марта нашли без сознания в Солсбери. Официальный Лондон заявил, что пострадавших отравили нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В конце июня в городе Эймсбери была также отравлена британская пара — Чарли Роули и Дон Стерджес. Мужчина выжил, а женщина скончалась. Скотленд-Ярд уверяет, что они тоже отравились «Новичком».

Москва свою причастность к обоим инцидентам отрицает.​

Автор: Евгений Калюков.
Теги: Сергей Скрипаль , отравление , Великобритания , Russia Today
Главное
Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Политика
Материалы по теме
Главное из интервью подозреваемых в отравлении Скрипалей Политика
Путин обратился к «отравителям» Скрипалей Политика
О компании
Контактная информация
Редакция
Размещение рекламы
Стажерская программа
Региональные версии
С.-Петербург
Башкортостан
Краснодар
Ростов-на-Дону
Черноземье
Екатеринбург
Вологда
Н.Новгород
Татарстан
Новосибирск
Калининград
Пермь
Тюмень
РБК в соцсетях
Facebook
ВКонтакте
Twitter
Одноклассники
YouTube
Telegram
Мобильная версия сайта
RSS
Оповещения RBC.RU
Другие продукты РБК
Домены и хостинг
Медиапоиск и анализ
Знакомства
© АО «РОСБИЗНЕСКОНСАЛТИНГ», 1995–2018
letters@rbc.ru
Информация об ограничениях
© Reuters, © AP,
© Интерфакс
О соблюдении авторских прав
Котировки мировых финансовых инструментов предоставлены Reuters
Сообщения и материалы информационного агентства «РБК» (зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 09.12.2015 за номером ИА №ФС77-63848) сопровождаются пометкой «РБК». Иная правовая информация.
Чтобы отправить редакции сообщение, выделите часть текста в статье и нажмите Ctrl+Enter