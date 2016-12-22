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Кремль назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова
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Кремль назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова
Отравление Скрипалей, 13:16
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Кремль назвал абсурдной реакцию Лондона на интервью Петрова и Боширова
Выступление на RT мужчин, которых британская полиция обвинила в отравлении Скрипалей, Лондон назвал «ложью и фальсификацией» российских властей. В Кремле подобные комментарии сочли недопустимыми
Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Связывать заявления людей, которых Лондон подозревает в отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, с действиями российских властей абсурдно, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

В МИД Великобритании в четверг назвали «ложью и фальсификацией» Москвы интервью Александра Петрова и Руслана Боширова ​телеканалу RT.

«Что явилось поводом обвинения России во лжи? Позиция России не претерпела каких-либо изменений, она абсолютно однозначная, прозрачная и последовательная», — отреагировал на это в беседе с журналистами Песков.

Какие-либо попытки связать руководство России или российское государство с тем, что произошло в Солсбери, как подчеркнул представитель президента, в Кремле считают недопустимыми.

«Упрекать Россию во лжи после выступления двух российских граждан — это также абсурдно, потому что это простые граждане, они тоже не имеют отношения к государству», — добавил Песков.

Лондон назвал интервью Петрова и Боширова «ложью и фальсификацией»
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Сергей Скрипаль и его дочь Юлия были найдены без сознания в британском Солсбери в марте. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй спустя несколько дней заявила, что оба они были отравлены нервно-паралитическим веществом «Новичок», которое разрабатывалось в СССР. В Лондоне пришли к выводу, что к инциденту «с большей долей вероятности» была причастна Москва. Российские власти эти данные неоднократно отрицали.

Как выглядят подозреваемые в отравлении Скрипалей. Фотогалерея Еще 2 фото
Фотогалерея

В начале осени полиция Британии назвала подозреваемыми в отравлении бывшего полковника ГРУ двух граждан России — Александра Петрова и Руслана Боширова. В марте они посещали Солсбери. Оба мужчины, по информации сотрудников правоохранительных органов Великобритании, являются российскими разведчиками.

Президент России Владимир Путин, комментируя впоследствии эти данные, Петрова и Боширова назвал гражданскими. «В принципе мы, конечно, посмотрели, что это за люди. Мы знаем, кто они такие уже, мы их нашли. <...> Ничего там особенного и криминального нет», — отмечал глава государства.

Сами мужчины на следующий день появились на телеканале Russia Today. Себя они назвали туристами. В Солсбери Петров и Боширов, по их словам, приехали, чтобы посмотреть расположенный в городе готический собор.

Лондон напомнил о «российских отпускниках» после слов Боширова и Петрова
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МИД Великобритании, реагируя на такие заявления, интервью россиян назвал еще одним примером «лжи и фальсификации», которыми российские власти отвечают на требования Лондона объяснить произошедшее в Солсбери. «Правительству, — как подчеркивали в британском внешнеполитическом ведомстве, — ясно, что эти люди [Петров и Боширов] — офицеры российской военной разведки, ГРУ, которые использовали на улицах нашей страны <...> незаконное химическое оружие».

«В последний раз, когда российские военные заявляли, что находятся в отпуске, в 2014 году, они вторглись на Украину», — отмечал также в связи с интервью глава МИД Великобритании Джереми Хант.​ «Пора остановить фейковые ТВ-программы — мир раскусил Россию», — утверждал он.

Автор: Евгения Маляренко.
Теги: Сергей Скрипаль
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