Глава ВТБ предложил план по отказу от американского доллара

Глава ВТБ Андрей Костин представил план по отказу от американского доллара, который включает в себя три пункта. Об этом он рассказал в интервью «Известиям».

По его словам, в первую очередь необходимо провести «ускоренный переход» в расчетах с иностранными государствами по экспортно-импортным операциям на другие валюты. Например, евро, юань или рубль. Затем нужно перевести юридические адреса крупных российских холдингов в юрисдикцию России. В-третьих, необходимо переправить на российскую площадку размещение еврооблигаций и перейти от системы Euroclear к русскому аналогу.

Костин отметил, что на Дальнем Востоке банк ВТБ проводит 70% операций по торговле с Китаем в долларах. При этом всего 8% происходит в юанях, а 22% — в рублях.

«Мы — крупнейший маркетмейкер по паре «рубль–юань». Такого рода сделки надо просто расширять — во многом это зависит от желания наших экспортеров», — рассказал Костин.

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что Россия может увеличить долю расчетов в национальных валютах. Однако мера будет носить вынужденный характер, а такие расчеты принесут дополнительные издержки.

В середине июля глава ВТБ Костин в ходе встречи с президентом Владимиром Путиным рассказал, что специалисты банка подготовили предложения по увеличению использования рубля в международных расчетах. Он отметил, что в России необходимо создавать собственные финансовые инструменты и развивать рынок по размещению еврооблигаций и акций. В июне Костин также призывал к дедолларизации мировой экономики. «Пора с долларом начинать бороться в мировом масштабе на самом деле», — отмечал он.

Накануне Госдепартамент США пообещал России «суровые» санкции, которые планируют ввести за отравление Скрипалей в британском Солсбери. Они будут распространяться на банковский сектор и оборонные закупки.