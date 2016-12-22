Генсек ООН заявил о сокращении возможностей «мягкой силы» США

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что США теряют возможности применения «мягкой силы». Об этом он рассказал в интервью The Atlantic.

«Я думаю, что мягкая сила Соединенных Штатов в настоящий момент сокращается», — сказал он.

Гутерриш добавил, что это опасно, так как «нет возможности решить большинство проблем в мире» без Соединенных Штатов. Вашингтон вовлечен в ряд торговых и других конфликтов. В связи с этим, считает генсек ООН, привлекательность американского общества становится менее очевидной.

По мнению Гутерриша, международный порядок, который основан на лидерстве одного государства, будет «неизбежно и все больше подвергаться сомнению».

11 сентября США пригрозили ввести санкции против Международного уголовного суда (МУС), который занимается расследованием предполагаемых военных преступлений американцев в Афганистане. В связи с этим МУС заявил, что продолжит работу в соответствии с идеей и принципами верховенства права. Вашингтон также допустил введение санкций против Китая за нарушение прав уйгуров и других представителей мусульманских нацменьшинств, так как их помещают в специальные лагеря.

Впоследствии, 13 сентября президент США Дональд Трамп подписал указ, который разрешает вводить санкции за вмешательство в американские выборы. В этот же день представитель Госдепартамента США Маниша Сингх пообещала новые «суровые» санкции в отношении России, которые затронут банковский сектор и оборонные закупки.