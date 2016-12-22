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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
Новые санкции США, 19:45
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Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы
Президент США подписал указ, который разрешает вводить санкции против стран за вмешательство в выборы. Ранее советник Трампа называл в числе таких стран Россию, Китай, Иран и КНДР
Дональд Трамп (Фото: Kevin Lamarque / Reuters)

Президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях за вмешательство в выборы в США, ответственным грозит заморозка активов, ограничение доступа к финансовым учреждениям США, передает Reuters со ссылкой на советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона.

Также гражданам США будет запрещено инвестировать в компании, в отношении которых будут введены санкции.

Минфину США и Госдепартаменту предписано ввести ограничения против «стран и других акторов, ответственных за вмешательство в выборы в США».

На момент публикации статьи документ не был размещен на сайте Белого дома.

О подготовке нового пакета ограничительных мер ранее сообщали знакомые с ситуацией источники агентства, а также собеседники газеты The Wall Street Journal. Они отмечали, что эти санкции могут вводиться против как физических, так и юридических лиц. По данным изданий, основанием для попадания в черный список будут данные разведки США.

Видео: РБК ТВ

Демократическая партия США и ее сторонники считают, что Россия вмешалась в ход президентских выборов в 2016 году. Расследование этого вмешательства ведет специально назначенный прокурор Роберт Мюллер. Он и его подчиненные выясняют, были ли связи между сотрудниками штаба республиканца с влиятельными россиянами, а также оказывала ли Россия влияние на общественное мнение в США накануне выборов.

Трамп отвергает какие-либо связи с Кремлем и неоднократно называл обвинения в свой адрес «охотой на ведьм», а спецпрокурора и его команду — «бандой злых демократов».

В ноябре в США пройдут так называемые промежуточные выборы, в ходе которых будет полностью переизбрана палата представителей (нижняя палата), а также треть мест в сенате. В середине августа Болтон в интервью телеканалу ABC назвал четыре страны, которые, по его словам, могут вмешиваться в будущие выборы, — это Россия, Китай, Северная Корея и Иран.

Российские власти отрицают какое-либо вмешательство в электоральный процесс в США на государственном уровне.

Автор: Андрей Гатинский.
Теги: Дональд Трамп , Санкции
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