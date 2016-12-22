Международный уголовный суд ответил на угрозы США ввести санкции

После угроз из Вашингтона ввести санкции Международный уголовный суд выступил с заявлением, в котором пообещал продолжать работу в соответствии с принципом верховенства права

Фото: Toussaint Kluiters / Reuters

Международный уголовный суд (МУС) заявил, что продолжит свою работу в соответствии с принципом верховенства права, сообщает Reuters. Заявление прозвучало после угроз из Вашингтона.

«МУС как суд будет непреклонно продолжать свою работу в соответствии с принципами и общей идеей верховенства права», — говорится в заявлении.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон заявил, что ​Вашингтон может прибегнуть к жестким мерам в отношении МУС. «Соединенные Штаты примут все необходимые меры для защиты наших граждан и союзников от несправедливого преследования этим нелегитимным судом», — заявил Болтон в выступлении перед консервативной политической группой «Общество федералистов».

Болтон подчеркнул, что речь в том числе может идти о введении санкций против судей МУС. «Мы подвергнем санкциям их активы в Соединенных Штатах, мы будем преследовать их по уголовному законодательству США. То же самое будет ждать любую организацию или страну, которая будет оказывать помощь расследованиям МУС против США», — цитирует слова Болтона WSJ.

Недовольство Вашингтона также вызвало продолжающиеся расследования МУС в отношении Израиля в связи с предполагаемыми преступлениями против палестинцев. «Если суд будет преследовать нас, Израиль или других наших союзников, мы не будем сидеть сложа руки», — подчеркнул Болтон.

«Мы дадим МУС возможность умереть собственной смертью. Если уж на то пошло, МУС уже фактически мертв для нас», — добавил он.

МУС был учрежден Римским статутом, его подписали 138 стран, ратифицировали 123. Россия, подписавшая, но не ратифицировавшая статут, в 2016 году уведомила ООН о том, что не собирается этого делать. США также не ратифицировали статут.

В июле 2018 года вступили в силу поправки, которые наделили МУС правом рассматривать дела о применении силы против суверенитета, территориальной целостности или независимости стран. Поправки, наделившие МУС такими полномочиями, ратифицировали 35 стран, таким образом, их руководители могут быть осуждены в случае, если они начнут войну. Лидеры других государств, не ратифицировавших поправки, могут предстать перед судом за такие преступления в случае, если такое решение примет Совет Безопасности ООН.