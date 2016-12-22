Команда арестованного танкера «Механик Погодин» вернулась в Россию

Капитан и 11 членов команды российского танкера «Механик Погодин» вернулись на родину после месяца, проведенного в украинском порту Херсон. Об этом говорится в сообщении компании-судовладельца «В.Ф.Танкер», поступившем в РБК.

В компании отметили «тяжелую физическую и психологическую нагрузку», которые моряки испытали за месяц ареста судна. Сейчас команду заменил другой экипаж, ранее работавший на подобных танкерах.

Судно задержали 11 августа в порту Херсона, украинские власти объяснили это тем, что танкер был внесен в санкционные списки. Судовладелец объяснил, что «Механика Погодина» арестовали из-за того, что в 2011 году компания «ВЭБ-Лизинг» выдала деньги на постройку танкера.

В конце августа Служба безопасности Украины вызвала на допрос представителя «В.Ф.Танкер». В начале сентября судовладелец подал в суд на Черноморское региональное управление украинской погранслужбы и капитана порта Херсон из-за убытков после ареста танкера. Представитель «В.Ф.Танкер» также обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой решить вопрос с освобождением судна.