Судовладелец назвал причину задержания танкера «Механик Погодин»

Российский танкер «Механик Погодин» был задержан в Херсоне 10 августа из-за того, что в 2011 году на строительство судна выделила деньги компания «ВЭБ-Лизинг», сообщается на сайте компании-судовладельца «В.Ф.Танкер».

«Формальный повод был все-таки найден: финансирование строительства судна в 2011 году осуществляла лизинговая компания «ВЭБ-Лизинг». Никого не интересовало, что с момента спуска на воду (2011 год) «Механик Погодин» находился на балансе судовладельца — компании «В.Ф.Танкер», не входящей в санкционные списки», — говорится в сообщении.

В «В.Ф.Танкер» подчеркнули, что в связи с этим только судовладелец должен нести ответственность за действия экипажа. Там подчеркнули, что арест судна затрагивает только интересы «В.Ф.Танкер», но не «ВЭБ-Лизинг».

Танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона. Власти Украины объяснили это тем, что судно принадлежит компании, попавшей в санкционный список. По словам уполномоченного по правам человека в России Татьяны Москальковой, на его борту находятся 12 человек.

18 августа зампостпреда Украины в Автономной Республике Крым Изет Гданов сообщил, что «Механика Погодина» на три года заблокируют в херсонском порту.