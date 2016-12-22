Владелец арестованного танкера «Механик Погодин» обратился к Порошенко

Владелец задержанного в Херсоне российского судна «Механик Погодин» — компания «В.Ф. Танкер» — обратился к президенту Украины Петру Порошенко с просьбой вмешаться в ситуацию. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте судовладельца.

«По мнению компании, президент государства должен вмешаться в ситуацию с удержанием в порту Херсон российского танкера «Механик Погодин» и способствовать принятию справедливого решения об освобождении судна, что подтвердит готовность Украины обеспечить гарантированные права для партнерских иностранных компаний в соответствии с нормами международного права», — говорится в сообщении.

Танкер «Механик Погодин» был задержан в порту Херсона 11 августа. Судно с 12 членами экипажа на борту блокируется украинскими пограничниками уже почти на протяжении месяца. В Киеве арест судна объяснили тем, что конечным владельцем танкера является компания «ВЭБ Лизинг», в отношении которой действуют санкции. «В.Ф. Танкер» подчеркивала, что она закрыла все обязательства перед «ВЭБ Лизинг» и является единоличным владельцем судна. В связи с этим, по мнению компании, оснований для задержания танкера нет.

В конце августа представители ОБСЕ провели встречу с командой «Механика Погодина», после чего представителя «В.Ф. Танкер» вызвали на допрос в Службу безопасности Украины.

«Механик Погодин» следовал на Украину, чтобы доставить дизельное топливо из Туркмении по договору фрахта в интересах канадской компании Oil Marine Shipping and Chartering.