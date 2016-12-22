На Украине выявили попавшее под санкции российское судно

Российское судно Mekhanik Pogodin, которое зашло в Херсонский торговый порт, могут арестовать. Об этом сообщил постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин на своей странице в Facebook.

По его словам, судно «выявили и задокументировали» сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ). Бабин добавил, что судно принадлежит компании, включенной в санкционный список Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) страны.

«Судно сегодня зашло в Херсонский морской торговый порт. Уверен, что выйдет из этого порта оно не скоро. Уверен также, что на этот раз дело никому развалить не удастся», — написал Бабин.

В конце марта украинские пограничники задержали рыболовецкое судно «Норд», экипаж которого состоял из российских граждан. Моряков обвинили в незаконном пересечении границы и составили на них административные протоколы. Против капитана судна возбудили уголовное дело и также обвинили в незаконном рыбном промысле. Управление ФСБ по Крыму завело дело на украинских пограничников по ст. 211 УК России (угон судна воздушного или водного транспорта либо железнодорожного подвижного состава).

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