Миссия ОБСЕ встретилась с экипажем задержанного танкера «Механик Погодин»

Миссия ОБСЕ и представители руководства компании ООО «В.Ф. Танкер» встретились с командой российского судна «Механик Погодин», которое задержали в порту украинского города Херсона 10 августа. Об этом сообщается на сайте компании-судовладельца.

«Команда чувствует себя хорошо. Танкер полностью готов к отплытию и находится у причала в ожидании разрешения на отход», — говорится в сообщении.

Отмечается, что экипаж судна имеет все необходимые продукты питания и медикаменты. В то же время моряки могут покидать судно, а также связываться с родственниками и близкими в любое время.

Пр этом представители ОБСЕ не приняли приглашение капитана подняться на борт «Механика Погодина» из-за того, что их мандат распространяется только на территорию Украины.

Ранее наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ сообщали, что их не пустил к задержанному танкеру сотрудник Службы безопасности Украины (СБУ). Он объяснил это тем, что наблюдателям необходимо получить предварительное разрешение от властей порта Херсона.

«В.Ф. Танкер» рассказала, что в 2011 году компания «ВЭБ-Лизинг» выделила деньги на строительство танкера. Это стало «формальным поводом» задержания российского судна.

Постпред президента Украины в Крыму Борис Бабин заявлял, что «Механика Погодина» задержали из-за того, что владеющая судном компания попала в украинский санкционный список. При этом 18 августа заместитель Бабина Изет Гданов сообщил, что судно будет заблокировано в порту Херсона на три года.