Маск объявил о сокращении числа доступных расцветок Tesla

Tesla уберет два цвета из палитры возможных расцветок при покупке электромобиля. Об этом сообщил основатель компании Илон Маск в Twitter.

«В среду убираем два из семи цветов Tesla, чтобы упростить производство», — написал он. Маск отметил, что речь идет о цветах обсидиановый черный и металлический серебряный. По его словам, покупатель все равно сможет заказать автомобиль в данных расцветках, но для этого ему придется направить специальный запрос и заплатить больше, чем за оставшиеся в палитре цвета.

Сколько придется доплатить за Tesla в данных цветах, Маск не уточнил. Представитель компании заявил Reuters, что автопроизводитель постоянно меняет цены и доступные потребителю функции из-за изменения цены Tesla и производства.

На прошлой неделе акции Tesla упали на 10% после того, как Маск покурил смесь табака и марихуаны в шоу американского комика Джо Рогана. Кроме того, компанию покинули начальник отдела кадров и главный бухгалтер.

Видео: РБК

В начале августа Tesla второй раз подряд отчиталась об убытках, которые во втором квартале 2018 года составили $715,5 млн. После этого Маск заявил, что готов вывести Tesla с биржи и сделать ее частной компанией, выкупив при этом ценные бумаги по $420 за акцию. Подобные действия он объяснил тем, что в случае превращения в частную компанию, Tesla сможет перестать ориентироваться на квартальную прибыль и начать действовать в долгосрочной перспективе.

Его заявление вызвало критику инвесторов компании и привлекло внимание Комиссии по ценным бумагам и биржам США, которая начала расследование о возможной манипуляции рынком. 23 августа Маск публично отказался от идеи сделать Tesla частной компанией.