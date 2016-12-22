Tesla второй раз подряд отчиталась о рекордных убытках

Чистый убыток американской компании Tesla за второй квартал 2018 года составил $717,5 млн, что более чем в два раза превышает потери автопроизводителя за аналогичный период прошлого года ($336,4 млн). Об этом свидетельствует корпоративная отчетность, опубликованная на сайте Tesla.
В отчете говорится, что совокупная выручка компании во втором квартале текущего года выросла до почти $4 млрд по сравнению с аналогичным периодом 2017 года ($2,79 млрд).
«Выручка от продаж автомобилей во втором квартале увеличилась на 23% по сравнению с первым кварталом и на 47% по сравнению со вторым кварталом 2017 года, главным образом из-за поставок Model 3», — отмечает компания.
Кроме того, согласно отчетности, что во втором квартале этого года Tesla выпустила 53,3 тыс. автомобилей, из которых 40,7 тыс. были поставлены клиентам. Самой продаваемой маркой стала Model 3 (18,4 тыс.). В свою очередь марки Model S и Model X были суммарно реализованы в количестве 22,3 тыс. экземпляров.
В мае Tesla представила отчетность за первый квартал 2018 года. Тогда чистый убыток компании составил $709,5 млн. На тот момент этот показатель оказался рекордным.