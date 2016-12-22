Маск рассказал о выгоде от преобразования Tesla в частную компанию

Американский бизнесмен Илон Маск заявил, что если основанная им компания по производству электромобилей Tesla превратится из публичной в частную, цена ее акций будет меньше колебаться. Об этом он рассказал на сайте Tesla.

«Как публичная компания, мы подвержены диким колебаниям в цене акций, что может серьезно отвлечь всех работников Tesla, все из которых являются акционерами», — отметил Маск. Он добавил, что такая ситуация подталкивает компанию к квартальному циклу заработков, из-за чего многие решения принимаются без расчета на долгосрочную перспективу.

Маск подчеркнул, что окончательное решение о превращении Tesla в частную компанию еще не принято. Он также рассказал, что хотел бы видеть среди акционеров только работников компании. Поэтому они должны либо согласиться с изменением статуса Tesla, либо продать ее акции по цене в $420 за штуку. Маск сообщил, что разослал соответствующее письмо всем акционерам компании и позже расскажет о результатах голосования.

Ранее основатель Tesla сообщил в Twitter о предложении сделать эту компанию частной, после чего ее акции выросли на 6,5% до $363,4 за штуку. Сам Маск владеет примерно 22% Tesla.