«Аэрофлот» пообещал не повышать цены на билеты из-за подорожания топлива

«Аэрофлот» не будет повышать цены на билеты на фоне удорожания авиатоплива, заявил ​глава компании Виталий Савельев в эфире телеканала «Россия 24».

«Невозможно поднять сегодня цены на билеты, хотя это была бы вынужденная мера, потому что пассажир не готов платить», — сказал Савельев. Он подчеркнул, что на рынке избыток предложений и многие перевозчики начинают демпинговать.

По словам Савельева, подорожание авиатоплива для «Аэрофлота» эквивалентно выпадающим доходам в размере 28 млрд руб.

Ранее 11 сентября сообщалось, что совет директоров «Аэрофлота» решил пересмотреть утвержденный бюджет компании в сторону снижения прибыли из-за роста цен на авиационный керосин. Предполагалось, что финансовые потери будут компенсированы «теми рейсами, где есть доход для «Аэрофлота», а доход можно взять только новым магистральным парком».

Убыток «Аэрофлота» за первое полугодие 2018 года составил 7,2 млрд руб.

В июне в Ассоциации эксплуатантов авиационного транспорта пригрозили правительству, что будут вынуждены поднять цены на билеты из-за роста цен на авиакеросин. В конце того же месяца президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) организовать мониторинг цен на авиатопливо и авиабилеты.

В середине августа Минтранс предложил компенсировать из бюджета затраты авиакомпаний на горючее. Ведомство оценило размер возможных субсидий в 22,5 млрд руб. Решение по компенсациям пока не принято.