Россия созвала Совбез ООН после встречи Путина, Эрдогана и Роухани

Россия предложила провести специальное заседание Совбеза ООН для обсуждения итогов переговоров лидеров России, Турции и Ирана по Сирии. Об этом рассказал секретарь постоянного представительства в ООН ​Федор Стржижовский, передает «РИА Новости».

«Наша позиция объясняется тем, что ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб, где сейчас сосредоточены основные силы террористов, вызывает повышенное внимание», — сказал он.

Секретарь добавил, что постпредство России при ООН попросило провести встречу 11 сентября.

Саммит президентов России, Ирана и Турции прошел 7 сентября в Тегеране. Основной темой встречи стала ситуация в сирийской провинции Идлиб. Лидеры трех стран призвали к примирению в этой зоне и продолжению политического урегулирования конфликта.

«Будем надеяться, что и у представителей терорганизаций хватит здравого ума прекратить сопротивление и сложить оружие», — сказал на саммите президент России Владимир Путин. На встрече он также заявил, что террористы готовят в Идлибе провокации с использованием химического оружия.

Военные США начали прорабатывать план действий в связи с возможным применением химоружия. The Wall Street Journal сообщила, что в администрации президента США еще не определились, какие действия правительственных сил Сирии и ее союзников приведут к военному ответу со стороны Соединенных Штатов. Впоследствии немецкое издание Bild узнало у источников, что Германия может присоединится к США, Франции и Великобритании и нанести авиаудары по силам Башара Асада, если будет применено химическое оружие.