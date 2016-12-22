Военные США начали готовиться к возможному применению Сирией химоружия

Американский генерал морской пехоты, председатель Объединенного комитета начальников штабов Джозеф Данфорд, заявил, что он участвовал в «рутинном диалоге» с президентом США Дональдом Трампом о вариантах развития событий в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает Reuters.

Генерал отметил, что обсуждались варианты действий, если Сирия применит химическое оружие, проигнорировав предупреждения Вашингтона.

«Но мы находимся в диалоге, рутинном диалоге с президентом, чтобы убедиться, что он знает, где мы находимся в вопросе планирования в случае применения химического оружия», — сказал Данфорд.

Он отметил, что президент ожидает проработку военных вариантов развития событий, однако никаких решений не принималось.

Накануне специальный советник госсекретаря США по Сирии Джим Джеффри заявил, что существует «множество доказательств» того, что правительственные войска Сирии готовятся к использованию химического оружия в Идлибе. Он добавил, что Соединенные Штаты против любого выступления.

Белый дом также предупреждал президента Сирии Башара Асада, что если произойдет атака с использованием химоружия, то «США и союзники дадут немедленный и соответствующий ответ».