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Украинец подал заявление в полицию на подравшегося с ним Жириновского
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Украинец подал заявление в полицию на подравшегося с ним Жириновского
Политика, 18:17
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Украинец подал заявление в полицию на подравшегося с ним Жириновского

Полиция начала проверку по заявлению гражданина Украины, которого во время протестной акции в Москве 9 сентября ударил лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Об этом сообщают «РИА Новости» и ТАСС со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

Гражданин Украины обратился в полицию с заявлением «о том, что около 14:00 мск на Пушкинской площади депутат Госдумы Владимир Жириновский ударил его по лицу», приводит ТАСС слова источника.

В воскресенье, 9 сентября, в единый день голосования по всей России прошли акции протеста против повышения пенсионного возраста, организованные Алексеем Навальным. В Москве проводилась несогласованная акция, на которую пришли, по официальным оценкам, 2 тыс. человек.

Демонстрация началась на Пушкинской площади, туда к ее началу и пришел Жириновский. На видеозаписи, которую опубликовал телеканал «Дождь», видно, как депутат в окружении охранников и толпы кричит на одного из участников митинга, а затем бьет его по лицу.

На несогласованных акциях проводились задержания. По информации МВД, в Петербурге и Москве были задержаны 100 человек. Правозащитный проект «ОВД-Инфо» сообщил, что в Санкт-Петербурге были задержаны более 450 человек, а в Москве — 43 человека.

Как прошли акции против пенсионной реформы в Москве и других городах Еще 7 фото
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Теги: Владимир Жириновский , акции протеста
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