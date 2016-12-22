Песков прокомментировал действия полиции на акциях сторонников Навального

На несанкционированных акциях протеста были те, кто провоцировал несовершеннолетних, заявил Дмитрий Песков. По его словам, полиция действовала строго по закону

Дмитрий Песков (Фото: Валерий Шарифулин / ТАСС)

Полиция не нарушала закон во время протестных акций, которые прошли во многих городах России в воскресенье, 9 сентября, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает корреспондент РБК.

«Вы знаете, что полиция действует строго в соответствии с законодательством. Вы знаете, что речь идет о несанкционированных акциях. Вы знаете, что в очередной раз имели место провоцирования несовершеннолетних на участие в подобных несанкционированных акциях», — сказал Песков.

Он уточнил, что «те, кто провоцировал несовершеннолетних, прекрасно осведомлены о правовых последствиях таких шагов». «И вы знаете также, что были и хулиганы, и провокаторы, которые поднимали руку на стражей закона, что недопустимо и что также карается по закону», — добавил Песков.

На просьбу прокомментировать информацию о задержании журналистов Песков ответил, что в каждом случае нужно разбираться. «Нужно разбирать каждый конкретный случай. Я не готов это делать, потому что я не знаю деталей. Обобщающие суждения делать весьма трудно. Вряд ли это будет корректно. Надо знать, где и кого именно задерживали», — ответил чиновник.

В единый день голосования, 9 сентября, более чем в 20 городах прошли акции против пенсионной реформы, организованные сторонниками Алексея Навального. В большинстве городов акции не были согласованы, только в Москве и Петербурге задержали 100 человек.

По подсчетам правозащитного проекта «ОВД-Инфо», в Екатеринбурге в отделения полиции доставили 58 человек, в Омске — 43 человека, в Краснодаре — 28 человек, в Новосибирске — десять. По оценкам «ОВД-Инфо», к 20:00 мск в целом по России в связи с акцией были задержаны около 840 человек.