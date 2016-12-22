Жириновский ударил митингующего против пенсионной реформы в центре Москвы

Депутат Государственной думы, лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский на несогласованной акции против пенсионной реформ в Москве ударил по лицу одного из участников митинга, который проходил на Пушкинской площади. Об этом сообщает телеканал «Дождь».

На опубликованной телеканалом видеозаписи видно, что Жириновский в окружении нескольких охранников находится среди участников митинга. С чего начался конфликт между депутатом у участников акции пока неизвестно. На кадрах лишь видно, как Жириновский обращается к митингующему, а затем наносит ему удар по лицу.

«Я тебе сейчас как дам в твой череп, что ты будешь кровью истекать», — сказал Жириновский, после чего ударил оппонента.

В ответ на действия депутата другие участники акции призвали Жириновского «убрать руки» и прекратить потасовку. Это не остановило политика. Он попросил человека, которого ударил по голове, показать паспорт.

«Покажи. Боишься?» — обратился к протестующему Жириновский.

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